Londra cedează în negocierile pentru Brexit

Premierul britanic Theresa May a publicat o scrisoare deschisă adresată cetăţenilor UE din Marea Britanie, asigurându-i că aceia care stau legal în această ţară vor putea rămâne acolo şi după ieşirea ei din UE, promiţând totodată proceduri simplificate pentru înregistrarea lor.

„Cetăţenii europeni care şi-au clădit o viaţă aici aduc o contribuţie extrem de importantă. Noi vrem ca ei şi familiile lor sa rămână. Cetăţenii UE care se află legal în Marea Britanie în acest moment vor putea rămâne în continuare”, precizează Theresa May în scrisoare. Ea menţionează, de asemenea, că obţinerea unui acord cu UE privind statutul cetăţenilor comunitari în Marea Britanie după Brexit, precum şi al britanicilor în statele UE, rămâne o prioritate pentru guvernul pe care-l conduce, iar în viziunea Londrei un astfel de acord trebuie să ofere certitudine nu doar în chestiunea rezidenţei, ci şi în ceea ce priveşte accesul la sistemul de sănătate şi la alte beneficii sociale.

„Cetăţenii europeni care au contribuit la sistemul britanic - la fel ca cetăţenii britanici care au contribuit la sistemele celor 27 de state ale UE - să poată beneficia de pe urma contribuţiilor lor. Aceasta va permite familiilor care au trăit împreună în Marea Britanie să rămână împreună”, explică şefa guvernului britanic în scrisoarea publicată înaintea începerii summitului european ce va avea pe agendă şi impasul în care se află negocierea Brexit-ului.

Europenii refuză în continuare să discute despre un viitor acord comercial cu Marea Britanie sau despre o perioadă de tranziţie înainte să fie stabilite condiţiile separării acesteia de UE, în timp ce guvernul de la Londra acuză atitudinea inflexibilă a europenilor, în condiţiile în care UE insistă cu „factura” Brexit-ului şi cu menţinerea pentru imigranţii comunitari în Marea Britanie a aceloraşi drepturi de care ei beneficiază în prezent.

Însă Theresa May apreciază în scrisoare că un acord cu UE privind drepturile cetăţenilor comunitari este aproape şi îşi manifestă speranţa că această înţelegere va fi încheiată în săptămânile următoare, dacă ambele părţi vor da dovadă de „flexibilitate şi creativitate”.

Referindu-se în continuare la temerile privind implementarea unui asemenea acord, în special la aspectul birocratic, Theresa May a precizat că este în curs de elaborare un proces online simplificat, transparent şi cu costuri reduse pentru aceia care în viitor vor dori să-şi reglementeze situaţia în Marea Britanie. „Dorim ca oamenii să rămână şi familiile să rămână împreună. Apreciem enorm contribuţia cetăţenilor UE la ţesutul economic, social şi cultural al Marii Britanii”, insistă Theresa May la finalul scrisorii. Ea şi-a detaliat cu lună în urmă abordarea privind Brexit-ul, într-un discurs susţinut la Florenţa. Theresa May a spus atunci că Marea Britanie va continua să contribuie la bugetul Uniunii Europene până în anul 2020 şi că doreşte o perioadă de tranziţie de doi ani în procesul de ieşire din blocul comunitar, perioadă în care imigranţii comunitari vor putea să rămână şi să muncească în Marea Britanie, însă va exista un sistem de înregistrare a lor ca etapă premergătoare a unui nou regim privind imigraţia.