Mesaj împotriva războiului transmis de la Vatican

« Alte stiri din categoria International

Papa Francisc a lansat, cu ocazia mesajul său „Urbi et orbi” de Crăciun, un apel la o soluţie negociată în toate conflictele lumii, în special în cel din Orientul Mijlociu, care să permită coexistenţa paşnică a două state, palestinian şi israelian. Suveranul pontif a apărut la ora locală 12:00 (n.r. - 13:00 ora României) în balconul central al Bazilicii Sfântul Petru din Roma pentru a susţine tradiţionala binecuvântare „Către oraş şi lume”.

„Vânturile războiului suflă în lumea noastră şi un model învechit de dezvoltare continuă să producă un declin uman, social şi ecologic. Crăciunul ne invită să ne concentrăm pe semnalele transmise de Iisus şi să Îl recunoaştem în chipurile copiilor, în special ale acelora pentru care, la fel ca în cazul lui Iisus, «nu există niciun loc în casă»”, a declarat Papa Francisc.

Liderul de la Vatican a spus că îl vede pe Iisus în chipurile copiilor care trăiesc în zonele afectate de război, în cele ale refugiaţilor şi în cele ale familiilor rămase fără locuri de muncă. „Să ne rugăm la Domnul pentru pace în Ierusalim şi în întreaga Ţară Sfântă. Să ne rugăm că dorinţa de a relua dialogul va avea câştig de cauză în rândul tuturor taberelor implicate, pentru a se ajunge la o soluţie negociabilă ce va permite coexistenţa pacifistă a două state, israelian şi palestinian”, a mai spus papa Francisc.

Suveranul pontif a lăudat eforturile depuse de comunitatea internaţională ce vizează „ajutorarea acestui pământ rănit” pentru ca el să redescopere „concordia, dreptatea şi securitatea pe care le aşteaptă de mult timp”.

După decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului, papa a cerut deja, recent, „să se respecte status-quoul” pentru acest oraş, în conformitate cu rezoluţiile ONU.

Decizia anunţată de Donald Trump a generat manifestaţii aproape zilnice în teritoriile ocupate din Israel şi a întunecat atmosfera în care se desfăşoară ceremoniile de Crăciun la care participă creştinii palestinieni.

În fiecare an, de Crăciun, papa susţine binecuvântarea „Urbi et Orbi”, una dintre cele mai sacre cuvântări din calendarul catolic, în Bazilica Sfântul Petru din Roma. Termenul datează din epoca romană şi este utilizat de liderul Bisericii Catolice cu ocazia celor două cuvântări majore pe care le susţine în fiecare an - de Paşte şi de Crăciun. În timpul cuvântării, papa rosteşte un mesaj care se încheie cu urările religioase tradiţionale, pronunţate în mai multe limbi, printre care şi română.

Suveranul Pontif a evocat toate zonele de conflict ale lumii

Într-un veritabil tur al lumii, papa Francisc i-a evocat şi pe copiii sirieni „încă marcaţi de război”, sperând că Siria va restabili „demnitatea pentru fiecare persoană” angajându-se „să reconstituie structura socială, independent de apartenenţa etnică şi religioasă”.

Suveranul pontif a vorbit, de asemenea, despre Irak, „încă rănit şi divizat de ostilităţile” din ultimii 15 ani, dar şi despre Yemen, „unde se desfăşoară un conflict în mare parte uitat”, în timp ce populaţia locală suferă de foame şi din cauza bolilor.

Papa şi-a completat revista zonelor marcate de instabilitate în lume, citând Sudanul de Sud, Somalia, Burundi, R.D. Congo, Republica Centrafricană, Nigeria, Venezuela şi Ucraina. El a acordat însă o atenţie specială cursei înarmării nucleare la care participă liderul nord-coreean Kim Jong-Un şi a spus că se roagă „pentru ca în Peninsula Coreeană opoziţiile să fie depăşite şi pentru ca încrederea reciprocă să poată să se dezvolte în interesul lumii întregi”.