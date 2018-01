Razie la vârful Mafiei din New York

« Alte stiri din categoria International

Poliţia din New York a arestat nouă presupuşi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale şi ierarhia acesteia.

Razia a permis reţinerea lui Joseph Cammarano, 58 de ani, presupusul şef al familiei Bonanno, precum şi a mai multor locotenenţi ai săi şi membri ai clanului, unii purtând porecle ridicole: John Zancocchio (zis Porky), 60 de ani, Joseph Sabella, 52 de ani, George Tropiano (Grumpy) 68 de ani, Albert Armetta (Al Muscles), 48 de ani, şi Domineck Miniero, la 85 de ani fiind decanul de vârstă al persoanelor arestate.

Toţi şase au fost acuzaţi de crimă organizată şi extorcare, capete de acuzare pasibile fiecare de 20 de ani de închisoare. Printre altele, ei ar fi încheiat un acord pentru a asasina şi agresa indivizi neprecizaţi în documentul de punere sub acuzare comunicat vineri de procurorului federal al Manhattanului, Geoffrey Berman. Alte patru persoane, inclusiv doi membri ai altor două mari familii mafiote din New York - „Lucchese” şi „Genovese” -, au fost inculpaţi pentru crimă organizată în cadrul acestei operaţiuni. Trei au fost arestate la New York, iar a patra în Pennsylvania.

Poliţia celui mai mare oraş din SUA se mândreşte cu faptul că, în ultimii ani, a ţintit cu succes grupuri infracţionale organizate, contribuind la o scădere record a criminalităţii.