Theresa May riscă demiterea

Zeci de parlamentari din cadrul Partidului Conservator britanic vor încerca să o înlăture pe Theresa May din funcţiile de lider al formaţiunii politice şi de prim-ministru în cazul unui eşec electoral în alegerile locale din mai.

Nick Boles, un fost secretar de stat în Guvernul britanic, a denunţat „timiditatea şi lipsa de ambiţie” a premierului Theresa May. După aceste critici dure, zeci de parlamentari conservatori au stabilit să încerce înlăturarea de la putere a Theresei May în cazul unui eşec electoral în mai. Procedura pentru alegerea liderului Partidului Conservator poate fi lansată dacă cel puţin 15% dintre deputaţii conservatori - 48 dintre ei - vor semna o petiţie în acest sens. Deja sunt 40 de parlamentari care o contestă pe Theresa May, astfel că poziţia acesteia este din ce în ce mai fragilă.

Theresa May a convocat alegeri anticipate în efortul de a-şi consolida poziţia în contextul negocierilor pentru ieşirea Marii Britanii din UE. Însă rezultatul scrutinului parlamentar din 2017 a fost un eşec pentru Partidul Conservator.