Mii de kilowaţi câştigaţi de Şcoala profesională din Smârdan

Şcoala Profesională „Sfântul Apostol Andrei” Smârdan a câştigat 4.360 de KWh, în cadrul campaniei „Dăruieşte Lumina”, derulată de E.On în perioada 19-27 decembrie 2016.

În competiţie au mai participat patru unităţi şcolare din ţară. În total campania s-a adresat unor unităţi şcolare, case de copii, cămine de bătrâni şi spitale din 11 judeţe.

Potrivit reprezentanţilor E.On, aproximativ 10.000 de români au dăruit 100.000 kWh de electricitate sau gaze naturale în cadrul celei de-a treia ediţii a campaniei „Dăruieşte Lumina”.

Întrucât cantitatea de energie disponibilă iniţial a fost de 200.000 kWh, organizatorii campaniei au decis să dubleze donaţiile către instituţiile beneficiare. De exemplu, dacă una dintre instituţii a fost aleasă de 1.000 români, primind astfel 10.000 kWh, contribuţia finală, din partea de E.ON Energie România, va fi de 20.000 kWh. Toţi cei 200.000 kWh sunt donaţi de E.ON Energie România, kilowaţii respectivi urmând să fie scăzuţi din factura de energie electrică sau gaze naturale a beneficiarilor.

Românii au dăruit lumina timp de nouă zile prin intermediul unui mecanism simplu: s-au autentificat pe website-ul www.daruiestelumina.ro cu contul de Facebook şi au selectat instituţia căreia i-au acordat votul prin intermediul unui like, fiecare like acordat transformându-se automat în 10 kWh. Toţi cei care au dat like au avut posibilitatea de a-şi îndemna prietenii de pe Facebook să doneze şi ei kilowaţi instituţiei sociale care le-a atras atenţia cel mai mult.