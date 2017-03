Proiect umanitar pe baza tradiţiilor populare

« Alte stiri din categoria Invatamant

Elevii botoşăneni sunt provocaţi să confecţioneze obiecte tradiţionale care să fie valorificate în sprijunul copiilor defavorizaţi.

Liceul Tehnologic Todireni implementează proiectul-concurs judeţean „Tradiţie şi modernism - Comoara din lada bunicii”. Concursul se adresează tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani de la toate unităţile de învăţământ preuniversitar cunoscători ai specificului artizanal din locul de origine, cei care cunosc, practică şi îndrăgesc meşteşugurile tradiţionale.

„Acest proiect a prins viaţă din dragostea pe care o am de mic copil pentru lucrul manual şi din dorinţa de a transmite elevilor mei dragostea pentru cei în nevoie, în suferinţă. Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării, al empatiei şi al voluntariatului. Prin derularea activităţilor se va crea un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare interumană. Ne dorim ca toţi participanţii să acorde o atenţie mai mare activităţilor de voluntariat, aplicând la mai multe activităţi în viitor”, a declarat Carmen Maria Hemen, iniţiatorul proiectului, profesor coordonator al Şcolii 2 Cerneşti.

Potrivit acesteia, proiectul se adresează în egală măsură elevilor, cadrelor didactice, dar şi comunităţilor locale. „Împreună vom descoperi spiritul strămoşesc, vom învăţa să respectăm frumuseţea lucrului de mână, să fim mândri de realizările noastre şi să reuşim, în acelaşi timp, să-i ajutăm şi pe cei care au nevoie de sprijinul nostru, cei 80 de copii pe care Asociaţia umanitară îi sprijină oferindu-le o masă caldă şi asistenţă socială pentru a depăşi mai uşor neajunsurile şi probleme ce le întâmpină în familiile lor”, a mai spus Carmen Maria Hemen.

Proiectul are trei secţiuni: „Artă populară decorativă” (elevii pot realiza lucrări din sfoară, cânepă, in, etamină, pânză, bumbac, pastă Fimo/Ceresit, lut polieric, etc), „Eco-art” (lucrările vor fi realizate din materiale reciclabile păstrându-se tema concursului), „oglinda tradiţiilor satului românesc” (desen/ pictură).

Un cadru didactic poate coordona maxim cinci elevi. Lucrările acestora se trimit până pe 13 aprilie 2017, la Liceul Tehnologic Todireni. Lucrările vor face obiectul expoziţiei care va fi organizată pe 18 aprilie la sediile instituţiilor partenere, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Biblioteca Judeţeană, Asociaţia Misionară „El rămâne credincios”.

Jurizarea lucrărilor elevilor va avea loc pe 20 aprilie. Juriul va alege şi obiectele care vor putea fi valorificate în perioada 20 aprilie-5 mai. Banii rezultaţi vor fi donaţi Asociaţiei Misionare „El rămâne credincios”, care asigură zilnic o masă caldă pentru 80 de elevi botoşăneni, dar şi un program de tipul „Şcoală după şcoală”.