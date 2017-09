Biserică transformată în şcoală de vară

« Alte stiri din categoria Invatamant

Zeci de copii din Teişoiara-Roma au învăţat în vacanţă că biserica nu este doar un loc unde se tace, ci unul în care îşi pot manifesta creativitatea.

Zeci de copii din satul Teişoara (comuna Roma) au început noul an şcolar mult mai motivaţi să înveţe şi să obţină rezultate foarte bune la învăţătură. Şi asta pentru că în vacanţă au participat la „Şcoală de vară” organizată în premieră în comunitate de către preotul Constantin Puiu, parohul Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Teişoara.

„Anul acesta ne-am gândit să venim în întâmpinarea tinerilor şcolari şi preşcolari din parohia noastră cu proiectul «Şcoala de vară». Am mizat pe disponibilitatea copiilor (fiind perioada vacanţei), dar şi pe abilităţile lor - creativitate, competiţie, ambiţie şi libertate de exprimare, cât şi pe simţul ludic”, a declarat preotul Constantin Puiu.

Potrivit acestuia, începutul proiectului a fost marcat de oarecare reticenţă. Pe de o parte elevii care aveau de întâmpinat o noutate ce marca o altă abordare în spaţiul bisericii. Pe de altă parte, nici preotul paroh şi soţia acestuia, implicată şi ea în proiect, nu cunoşteau aşteptările copiilor. „Evoluţia a fost încântătoare, tinerii descoperind bucuria de a lucra (coopera) în echipă şi de a fi puşi în valoare potrivit priceperii, mai ales într-un spaţiu unde erau obişnuiţi să tacă. Practic, au descoperit şi altceva la Biserică: bucuria comuniunii şi a cooperării în mod liber”, a explicat Constantin Puiu. Copiii au cântat, recitat, au spus ghicitori, au avut momente dedicate cunoaşterii şi dezvoltării de abilităţi practice. Totodată, au fost organizate pentru ei cursuri de bune maniere, prezentare de informaţii legate de anatomia umană, concursuri de genul „Ştiaţi că?” din domeniul religiei. Nu au fost uitaţi nici cei care şi-au sărbătorit zilele de naştere. Programul a inclus şi activităţi pentru deprinderea unor abilităţi practice, respectiv pictură, cusut, confecţionat machete, semne de carte etc.

Fiecare întâlnire a avut la final un moment ludic, de împrospătare şi stimulare a entuziasmului. „Suntem încrezători în posibilităţile şi abilităţile tinerilor ce pot fi stimulate prin implicarea noastră. Îi vrem pe tineri activi şi prezenţi în dinamica societăţii şi a Bisericii”, a concluzionat preotul Constantin Puiu.

Rezultatul Şcolii de vară este următorul - după zece întâlniri săptămânale, 25 de copii au fost receptivi, veseli, curioşi şi entuziasmaţi. Acest rezultat îi bucură pe organizatori şi-i motivează să organizeze un proict similar în vacanţa de iarnă.

Elocvente sunt şi răspunsurile copiilor participanţi la şcoala de vară.

„Şcoala de vară a fost super pentru că am învăţat lucruri noi, ne-am jucat, ne-am distrat. Am pictat, am cusut şi am făcut lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. Nu aş renunţa niciodată la şcoala de vară” a spus Mădălina Aconstantinesei. Denisa Andrici a declarat că i-a plăcut pentru că a participat la diverse activităţi, adăugând că elevii „şi-au împrospătat mintea pentru noul an şcolar”.