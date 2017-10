Acţiuni inedite pentru celebrarea multilingvismului

« Alte stiri din categoria Invatamant

Pe 26 septembrie, elevi din cinci şcoli botoşănene, alături de profesori, părinţi şi prieteni, au marcat, într-un cadru sărbătoresc, Ziua Europeană a Limbilor 2017, împreună cu Centrul Europe Direct Botoşani.

La Şcoala Gimnazială 11 Botoşani, elevi din clasele a IV-a şi a V-a au prezentat în faţa colegilor, profesorilor şi părinţilor o serie de momente care au impresionat prin originalitate şi ingeniozitate: un mic concert coral - „Songs around the world”, prezentarea colectivă „Călătorie în jurul lumii lingvistice în 1.000 de limbi”, jocul cu baloane „Mosaic of European Colours”. Elevii au salutat, au conversat, au cântat, au recitat în numeroase limbi europene şi nu numai - mergând până în îndepărtata Japonie. Ei au fost îmbrăcaţi în tricouri personalizate cu desene şi inscripţii originale, au purtat baloane colorate de ei înşişi cu simboluri ale ţărilor europene, planşe inscripţionate în limba română şi în limbi europene dedicate evenimentului. Coordonator al evenimentului a fost profesorul Cristina Aioniţoaie, care desfăşoară în şcoală mai multe proiecte educative la nivel european.

În aceeaşi zi, la Uvertura Mall, Centrul Europe Direct Botoşani, „Club Modas Studio” şi Asociaţia Buzzmedia au organizat un al doilea ciclu de activităţi dedicate Zilei Europene a Limbilor. Au participat grupuri de elevi, profesori şi părinţi de la Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, coordonaţi de profesorul Mihaela Barbacaru, şi de la Şcoala 12 Botoşani, sub îndrumarea profesorilor Irina Maria Temneanu, Veronica Ilaş şi Cristian Vasile Madon, precum şi reprezentanţi individuali de la Şcolile gimnaziale 7, 10 şi 11. Elevii prezenţi au cântat şi au recitat în limbile franceză, engleză şi italiană. S-au acordat interviuri micilor reporteri de la publicaţia Buzz. La eveniment au fost implicaţi peste 150 de elevi şi cadre didactice.

Jurnalistul Radu Căjvăneanu, coordonatorul Centrului Erope Direct, a acordat participanţilor premii, respectiv rucsacuri, penare, cărţi, şepcuţe.