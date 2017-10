Proiect internaţional despre istoria totalitarismului

« Alte stiri din categoria Invatamant

Reţeaua Europeană Memorie şi Solidaritate (REMS) a organizat a cincea ediţie a proiectului „Sound in the Silence”. Ca în fiecare an, profesori şi tineri din patru ţări s-au întâlnit într-un loc din Europa marcat de istoria secolului al XX-lea. Ediţia din acest an a fost organizată în colaborare cu asociaţia MOTTE din Hamburg şi a avut loc la „Locul de Avertizare şi Memorie Ravensbrück”, în perioada 22 septembrie -1 octombrie.

28 de elevi din Hamburg, Budapesta, Varşovia şi Botoşani au lucrat împreună timp de nouă zile, încercând, alături de patru artişti, să dea expresie sentimentelor lor legate de aspecte sensibile ale istoriei secolului al XX-lea. Pe 30 septembrie 2017 a avut loc spectacolul final.

Elevii provin de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (coordonator profesor Loredana Ciobanu), Fazekas Mihály Gimnázium Budapesta, Irena Sendler Schule din Hamburg şi Klementyna Hoffmanowa Highschool din Varşovia.

„Sound in the Silence” urmăreşte familiarizarea elevilor de liceu cu aspectele dificile din trecutul european. Participanţii, sub îndrumarea artiştilor şi a educatorilor, au vizitat locurile memoriei, în care au făcut cunoştinţă cu anumite teme alese din istoria totalitarismelor în Europa Centrală şi de Est. Spectacolul pregătit la încheierea proiectului a inclus diferite genuri de artă.

Profesorii selectaţi în cadrul recrutării au format grupuri de câte şapte elevi. Elevii şi profesorii au avut ocazia să petreacă opt zile la Memorialul de la Ravensbrück şi să creeze un spectacol ce va fi imortalizat într-un film documentar. Tema principală a ediţiei de anul acesta a fost arta lagărului, manifestările şi rolul pe care le-a jucat.

Reţeaua Europeană Memorie şi Solidaritate este o acţiune internaţională, al cărei scop este cercetarea, documentarea şi diseminarea cunoştinţelor pe tema istoriei Europei secolului al XX-lea şi a modurilor ei de comemorare, luându-se în vedere în special perioadele de dictatură, războaie şi rezistenţă socială împotriva subjugării. Ţările membre ale reţelei sunt Germania, Polonia, Slovacia, Ungaria şi România, din organismele consultative făcând parte şi Austria, Cehia şi Letonia.

Mai multe informaţii se găsesc pe site-urile www.soundinthesilence.enrs.eu şi www.enrs.eu.