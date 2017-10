Şcoli invitate într-o competiţie ecologică

« Alte stiri din categoria Invatamant

„Let’s Get Green!” le propune şcolilor să intre într-o competiţie pentru a dezvolta comportament responsabil faţă de mediu al elevilor.

Şcolile botoşănene pot primi finanţări importante dacă participă la cea mai amplă campanie naţională de educaţie ecologică. Proiectul, organizat de „Let’s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Kaufland România şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, se numeşte „Let’s Get Green!” şi îi invită pe elevi, profesori şi părinţi să se implice în prima competiţie naţională dedicată unităţilor de învăţământ, cu scopul de a promova un comportament responsabil faţă de mediu, în cursa pentru un viitor verde. Înscrierile se fac în perioada 17-29 octombrie prin intermediul platformei www.letsgetgreen.ro

Premiul I, în valoare de 15.000 de euro, va consta într-o transformare completă a şcolii câştigătoare, în funcţie de nevoile acesteia. De asemenea, vor fi acordate două premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, trei premii III, în valoare de 7.500 euro fiecare şi trei menţiuni, în valoare de 2.250 euro fiecare. Valoarea totală a premiilor este de 64.250 euro. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 5 iunie 2018, de Ziua Internaţională a Mediului.

„Suntem bucuroşi că, după trei ani în care am implicat în activităţile «Let’s Do It, Danube!» peste 67.000 de voluntari, mare parte dintre ei elevi, facem astăzi un nou pas şi extindem proiectul la nivel naţional. Am primit, de-a lungul timpului, multe solicitări de a organiza activităţi de educaţie ecologică şi în alte regiuni ale ţării, aşa că vestea a fost primită cu entuziasm de profesori şi elevi. Componenta de educaţie joacă un rol important în strategia «Let’s Do It, Romania!» şi avem încredere că «Let’s Get Green!» va contribui la formarea unei generaţii viitoare de adulţi responsabili faţă de mediu”, a declarat Andrei Coşuleanu, managerul proiectului „Let’s Get Green!”.

Pe lângă activităţile obişnuite de formare a elevilor, un element în premieră, la nivel naţional, va fi etapa de instruire a profesorilor în ceea ce înseamnă colectarea deşeurilor şi protecţia mediului, pe de o parte, dar şi responsabilizarea părinţilor. Aceştia vor colecta deşeurile acasă, pentru a le aduce apoi la şcoală, în vederea reciclării.„Educaţia şi protecţia mediului sunt direcţii cheie pentru Kaufland România, de aceea am decis să susţinem acest proiect nou şi inovativ. Ne dorim să contribuim real la responsabilizarea copiilor şi a părinţilor privind protecţia mediului şi să facem ceva concret şi cu un efect pozitiv pentru generaţiile viitoare”, a declarat Anna-Katharina Scheidereiter, manager CSR Kaufland România.

Timp de şapte luni, întreaga comunitate construită în jurul şcolilor, de la elevi la părinţi şi profesori, va fi implicată în acţiuni de ecologizare.

Tipuri de acţiuni în cadrul campaniei „Let’s Get Green!”

u activităţi de formare pentru profesori, care vor susţine, mai departe, cursuri de educaţie ecologică pentru elevi;

u cursuri de educaţie ecologică pentru elevi vizând tipuri de deşeuri, colectare selectivă, comportament responsabil faţă de mediu;

u activităţi de educare pentru părinţi (aceştia vor primi saci pentru colectarea deşeurilor acasă);

u campanie de colectare selectivă acasă;

u acţiuni de voluntariat în comunitate, organizate de şcoli: curăţenie, înverziri de spaţii, plantare de flori si copaci, proiecţie de filme educative etc.