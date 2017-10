Tradiţii şi administraţie învăţate în excursii

« Alte stiri din categoria Invatamant

Elevii de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” pregătiţi de profesorii Florentina Dănilă şi Marilena Chelaru au vizitat la jumătatea acestei luni locuri deosebite şi s-au întâlnit cu oameni deosebiţi în comunele Ibăneşti, Vorniceni şi oraşul Săveni.

Prima oprire a avut loc în Dumbrăviţa - Ibăneşti. „Am găsit o localitate frumoasă, cu gospodării îngrijite, cu oameni calzi şi primitori, cu cadre didactice sufletiste, cu o şcoală cu condiţii foarte bune, cu un cămin cultural nou, spaţios, frumos, cu şosele ca-n palmă. Ne-au primit «împărăteşte» cu un colac moldovenesc minunat şi cu sare. Copiii au fost foarte impresionaţi. De aşa ceva nu au mai avut parte. Şi cu flori, cu tufănele din grădină, parfumate şi delicate! Ne-au întâmpinat copii luminoşi, chiar dacă nu au parte de toate descoperirile omenirii, veseli, bucuroşi că au oaspeţi. Ne-am împrietenit imediat. Păi cum se putea altfel?! Când am văzut masa cu bunătăţi tradiţionale, cu plăcinte poale-n brâu coapte în cuptor, am uitat de ce am venit! Noi am cântat, gazdele ne-au vorbit frumos despre satul natal şi uite aşa am ajuns şi la plăcinte! Apoi am mers la şcoală, unde am găsit alţi copii frumoşi. Bineînţeles că nu ne-am dus cu mâna goală, că aşa-i şade bine românului: să fie darnic şi ospitalier! «Vinovată» de toate aceste pozne frumoase a fost doamna învăţătoare Luminiţa Fulga. Dar nu singură! I s-au alăturat doamna directoare, profesorul Mariana Magopeţ, şi colegii învăţători Angela Dodu, Corneliu Drescanu şi Ioan Ciurciun”, a povestit Florentina Dănilă.

Copiii au fost primiţi apoi de primarul Romică Magopeţ. Edilul a pregătit pentru fiecare copil câte o fişă cu informaţii despre comuna pe care o păstoreşte, i-a sevit cu dulciuri şi cu suc. „I-am mulţumit pentru că a oferit această posibilitate copiilor: să vadă o primărie, le-a explicat ce face un primar. Am remarcat un aspect deosebit: şi în Dumbrăviţa şi în Ibăneşti există Centrul de zi pentru copii. Sunt clădiri noi, bine gospodărite, unde vin copiii din această zonă ca să-şi facă lecţiile, să discute, să servească o masă caldă, din fondurile Primăriei. Este o zonă unde mulţi părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi copiii au nevoie de sprijin. Respect pentru această iniţiativă”, a mai spus Florentina Dănilă.

Incursiunea în mediul rural a inclus şi întâlnirea cu două „bunicuţe cu părul nins”, persoane parcă desprinse din poveşti. „Pe tanti Ileana din Ibăneşti am găsit-o la războiul de ţesut. Nu pentru decor, ci chiar lucra! Şi aşa lucrează tot timpul în căsuţa mică, acoperită cu stuf, moştenită de la socri. Are o altă casă alături unde locuieşte, dar pe aceasta a păstrat-o şi a făcut-o un fel de muzeu, ca să vadă şi urmaşii cât de harnici au fost înaintaşii. Aici copiii au văzut ce este acela un cerdac, cum este acoperişul făcut din stuf, au văzut furca şi fuiorul şi războiul de ţesut”, a mai spus cadrul didactic.

Elevii au rămas impresionaţi şi de celelalte locuri vizitate, dar şi de oamenii cu care au avut ocazia să interacţioneze.