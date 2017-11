Delegaţie internaţională în vizită la Prefectură

« Alte stiri din categoria Invatamant

Delegaţia proiectului Erasmus+ Let’s Play Outside, formată din cadre didactice şi elevi din Turcia, Letonia, Italia, Portugalia şi România, a fost săptămâna trecută într-o vizită la Palatul Administrativ.

Proiectul derulat de aceştia presupune vizite în ţările implicate, cunoaşterea obiceiurilor locale, dar şi a instituţiilor. Alături de Gabriel Hârtie, inspectorul şcolar general şi Rodica Mighiu, inspector şcolar responsabil de proiecte europene, prefectul Dan Şlincu i-a felicitat pe aceştia pentru iniţiativă. „Mă bucur că aţi inclus Instituţia Prefectului, respectiv Palatul Administrativ printre obiectivele pe care aveţi în planul de vizionare. Vă doresc succes şi vă mai aşteptăm în România, poate chiar cu un nou proiect”, a spus prefectul.

Coordonatorii acestui proiect sunt cadre didactice din Turcia, iar delegaţia a fost condusă de profesoara Feray Ozaslan. „Suntem foarte bucuroşi că ne aflăm aici şi suntem aici pentru că elevii noştri, copiii noştri, înseamnă cel mai important lucru din viaţa noastră. Principalul motiv pentru care am ales să fim aici este acela că elevii sunt pe zi ce trece tot mai captaţi de tehnologia modernă şi am încercat să le oferim o altă oportunitate de a-şi petrece timpul liber şi de a învăţa, în acelaşi timp, de aceea şi acest proiect, „Let’s play outside”, să ne jucăm afară, să învăţăm prin joc şi de aceea am încercat să facem tot posibilul pentru a implementa acest proiect. Până acum, totul a decurs foarte bine”, a spus aceasta.