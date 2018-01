Proiect inedit pentru promovarea oraşului

« Alte stiri din categoria Invatamant

„Botoşani, oraşul copilăriei mele” este titlul unui nou proiect de succes încheiat de Asociaţia „Educatori creativi-copii inventivi” la jumătatea lunii decembrie a anului trecut. Acesta a fost finanţat de Primăria Municipiului Botoşani, prin programul de fonduri nerambursabile 2017, dar şi de această structură asociativă, având ca obiectiv promovarea specificului cultural al spaţiului botoşănean şi fructificarea potenţialului creativ al copiilor prin realizarea unui album intitulat „Botoşani, oraşul copilăriei mele”.

Au fost implicaţi în proiect 150 de copii de la opt şcoli din municipiu, cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani, dintre care 50 de copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate, 50 din familii cu posibilităţi financiare reduse şi 50 din familii armonioase, cu posibilităţi materiale.

Alături de Liceul Pedagogic s-au implicat în proiect Liceul cu Program Sportiv, şcolile gimnaziale 7, 10, 11, 12,6, 17.

Potrivit celor precizate de profesorul Florentina Dănilă, preşedintele asociaţiei, colaboratori în proiect cu fost Muzeul Judeţean de Istorie, Centrul Naţional de Informare Turistică Botoşani, Biblioteca Judeţeană Botoşani, Teatrul „Mihai Emineascu”, Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Din echipa de proiect au făcut parte profesorii Florentina Dănilă, Marilena Chelariu, Ada-Alexandrina Macovei, Cristina Manolache, Mihaela Siminiceanu.

„Toată lumea a făcut voluntariat. Şi nu un voluntariat uşor! Proiectele cu copiii sunt mai grele pentru că trebuie să fie atractive, să ofere siguranţă în timpul desfăşurării activităţilor şi trebuie să existe recompense. Nu mai punem volum de lucru pentru întocmirea dosarului cu actele justificative! Aici...consum mare de energie !”, a menţionat Florentina Dănilă.

Una dintre activităţile importante a fost întâlnirea cu toţi participanţii la proiect la Muzeul Judeţean de Istorie, în cadrul căreia copiii au învăţat cântecul „Botoşani, oraşul copilăriei mele” - versuri Florentina Dănilă, muzica profesor Laurenţiu Palade. Tot atunci, copiii au discutat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, respectiv Gheorghe Median - muzeograf şi istoric, Steliana Băltuţă - etnograf, Violeta Damaschin - fost muzeograf la Casa „Nicolae Iorga”, Cosmin Zamfirachi - profesor şi jurnalist. La această întâlnire au susţinut un spectacol de muzică uşoară elevii profesorului Paul Ciprian Mihai, de la Clubul Copiilor de la Dorohoi.

La începutul lui octombrie a fost organizat turul ghidat al oraşului, pe grupe, cu ajutorul funcţionarilor de la CNIPT Botoşani.

Copiii au lucrat apoi în şcoli, împreună cu părinţii şi cadrele coordonatoare şi au întocmit portofoliile reprezentative cu creaţii proprii despre oraşul natal - compuneri, desene, poezii, colaje, machete.

„Am primit de la coordonatorii din şcoli materiale pentru albumul final cu creaţiile copiilor. Am realizat 100 de albume care vor fi distribuite la instituţiile implicate în proiect şi la şcolile participante. Acestea pot fi folosite pentru promovarea imaginii oraşului. Am avut două secţiuni în cadrul cărora am acordat premii în bani în valoare de 2.000 de lei - secţiunea portofolii şi secţiunea panouri de prezentare. Materialele prezentate au demonstrat că elevii participanţi, părinţii lor şi cadrele coordonatoare au muncit şi au luat în serios activităţile, realizând lucrări deosebite”, a spus Florentina Dănilă.

Produsele proiectului au fost expuse timp de o săptămână la CCD.

Pe 8 decembrie a fost organizat un spectacol care a marcat închiderea proiectului. Mirela Nistor şi Lidia Uja, actriţe la Teatrul Eminescu, au prezentat un moment Eminescu, urmat de evoluţia Ansamblului artistic „Doina Costeştilor”, coordonat de preotul Ioan Caşcaval. În final, a avut loc festivitatea de premiere.

„Proiectul a fost amplu, a antrenat mulţi copii, a fost bine primit şi apreciat de toată lumea. Oraşul natal îl purtăm în suflet oriunde plecăm. De aceea amintirile legate de el trebuie să fie păstrate cu sfinţenie. Şi cele mai frumoase amintiri le avem, mare parte, din copilărie”, a concluzionat Florentina Dănilă.