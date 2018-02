Pregătire inedită pentru excelenţă şi examenele naţionale

« Alte stiri din categoria Invatamant

La Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” elevii învaţă la un ceai şi ciocolată caldă cum pot înţelege şi aprofunda noţiunile cele mai importante.

Proiectul educaţional „Şcoala de sâmbătă” a devenit o tradiţie la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, deoarece se desfăşoară de peste 15 ani. Ideea principală a proiectului se înscrie lucrului suplimentar cu elevii, sâmbăta, duminica, în zilele de vacanţă etc. la limba şi literatura română, iar de anul acesta şi la matematică. Coordonatorii proiectului sunt prof. dr. Păduraru Daniela - limba şi literatura română -, şi prof. Morcov Cristian - matematică.

Pretextul pentru „Şcoala de Sâmbătă” are trei direcţii: clasa de excelenţă, cercurile de lectură şi pregătirea pentru Evaluarea Naţională. În săptămâna de vacanţă, elevii de clasa a VIII-a s-au înscris pentru a recapitula materia pentru Evaluarea Naţională 2018. Modalitatea de lucru este una inedită, fiindcă dincolo de cărţi, fişe, scheme, elevii primesc ceai, ciocolată caldă şi posibilitatea de a comunica fără catalog şi fără note. La literatura română, s-au strecurat în abordarea unor specii literare şi simbolurile, culorile, schemele, jocurile de rol şi discuţiile despre un haiduc, tradiţii, viaţa unor scriitori, despre ce înseamnă a scrie şi a trece dincolo de pagină spre cititori. Atelierele s-au desfăşurat în Sala „Mihai Eminescu”, iar galeria scriitorilor le-a permis un studiu pornind de la anumite aspecte biografice, de la detalii ale chipului, până la felul de a fi sau chiar la pasiunile oamenilor de literatură.

S-au recapitulat opere lirice, doine, pasteluri, au ţinut în mână fire de grâu sau busuioc şi au descifrat trăiri uitate în cuvinte de peste sute de ani... Literatura populară a fost centrul de lectură, în special, baladele populare şi contextul lor arhaic. De la murg, haiduci, boieri, soare, lună, mioriţe, elevii au învăţat că poporul şi-a creat propriul manual de dirigenţie: ideal uman din basme, calităţi ce merită a fi amintite şi peste ani, în balade şi sentimente adevărate în doinele populare.

Matematica s-a concentrat în jurul noţiunilor de algebră şi geometrie pentru Evaluarea Naţională. Profesorul le-a dat posibilitatea de a întreba şi de a rezolva imediat anumite neclarităţi, individual sau în echipă. Lucrul la tablă nu le-a mai părut atât de stresant şi figura la geometrie le-a ieşit mai sigură şi mai repede. Întrebaţi care ar fi explicaţia în lucrul acesta mai eficient, elevii au spus că se pot concentra mai bine când au mai multe ore de română sau de matematică una după alta şi că nu sunt întrerupţi de clopoţel sau de temele la alte obiecte. În plus, discuţia liberă cu profesorii le-a dat deoparte toate emoţiile şi nu a mai existat bariera catedră-bancă.

La matematică, spre finalul proiectului, au primit un subiect pentru simularea EN, iar la limba şi literatura română au realizat scheme de recapitulare a unor părţi de vorbire şi un tabel de ilustrare a trăsăturilor specifice personajelor din speciile: basm, fabulă, baladă populară, schiţă, nuvelă. Durata proiectului (pentru cei de clasa a VIII-a) a fost de cinci zile, de la 09.15-13,30, iar deviza a fost a celor de la „Junimea: Intră cine vrea, rămâne cine poate”.