« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Aplicaţia săptămânii

VOMPI (Voice of Modern People) este o aplicaţie dezvoltată de o echipă de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca. Aceasta este o platformă de voting online menită să uşureze procesul de votare atât la nivel şcolar, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Elevilor dintr-o unitate de învăţământ, cât şi la nivel local sau naţional, la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale. „Am identificat o problemă a societăţii româneşti legată de votul din diaspora şi am considerat că este nevoie de un astfel de sistem de vot care să ajute alegătorii să voteze de acasă. O persoană care are dreptul să voteze, în ziua votului va primi coduri de securitate de la administratorul sistemului, se va identifica şi va putea vota. Este o securitate asigurată pe trei nivele. Am vrut prin această aplicaţie să înlocuim mersul la secţia de votare şi statul la coadă, cu statul acasă la calculator şi votarea printr-un click”, a spus Daniel Pop, elev în clasa a XI-a. Acesta speră ca platforma să fie folosită la viitoarele alegeri de peste patru ani.

Mentorul echipei, Robert Kovacs, a afirmat, la rândul său, că platforma ar putea fi extinsă, astfel încât să fie dezvoltată şi o aplicaţie pe telefonul mobil care să folosească senzorul cititor de amprente care să permită exercitarea votului.

„S-ar putea introduce în fiecare secţie de votare câte un laptop, i s-ar scana amprenta alegătorului, care ar introduce datele, CNP-ul, şi ar vota printr-o apăsare de deget”, a spus Kovacs.