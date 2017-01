Samsung amână lansarea Galaxy S8

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Samsung Electronics a anunţat că lansarea smartphone-ului premium Galaxy S ar putea fi întârziată deoarece grupul sud-coreean vrea să îmbunătăţească siguranţa produsului, în urma finalizării investigaţiei privind defectele susceptibile să provoace o explozie la dispozitivele Galaxy Note 7, transmite Reuters.

După o investigaţie de câteva luni, cel mai mare producător mondial de telefoane mobile a informat că bateriile cu defecte de fabricaţie de la doi furnizori au cauzat exploziile care au determinat Samsung să oprească producţia şi vânzarea dispozitivele Galaxy Note 7. De asemenea, Samsung a fost nevoit să retragă de pe piaţă aproximativ 2,5 milioane de unităţi Galaxy Note 7, ceea ce a anulat 5,3 miliarde de dolari din profitul operaţional.

„Au fost stabilite procedurile necesare pentru a se evita repetarea exploziilor. Învăţămintele acestui incident sunt reflectate semnificativ în cultura şi procesul nostru de producţie. Samsung Electronics va face eforturi deosebite pentru a recâştiga încrederea clienţilor”, a declarat şeful diviziei de telefonie mobilă a Samsung, Koh Dong-jin.

Totuşi, Koh a anunţat că Galaxy S8 nu va fi lansat la Mobile World Congress (MWC), cel mai mare eveniment din lume consacrat telefoniei mobile, care se desfăşoară la Barcelona din 27 februarie. Aici era locul tradiţional de lansare a modelelor premium Samsung.

Investigaţiile derulate de experţi interni şi independenţi au exclus probleme de hardware şi software la dispozitivele Galaxy Note 7, problemele fiind cauzate de defectele de fabricaţie şi design ale bateriilor, care au provocat scurt circuite, a anunţat luni Samsung.

Numele furnizorilor nu a fost făcute publice dar anterior s-a vehiculat numele unei companii afiliate, Samsung SDI Co Ltd şi a a unui grup chinez, Amperex Technology Ltd.

SDI a anunţat că va investi 150 de miliarde de woni (128,56 de milioane de dolari) pentru a îmbunătăţi siguranţa produselor şi se aşteaptă să furnizeze în continuare baterii pentru telefoanele Samsung.

Profit uriaş pentru producătorul sud-coreean

Profitul Samsung Electronics în trimestrul patru din 2016 a fost mai mult decât dublu faţă de perioada similară din 2015, în pofida problemelor înregistrate la dispozitivele Galaxy Note 7.

Profitul net în perioada octombrie-decembrie 2016 a urcat la 7.100 miliarde de woni (6,13 miliarde de dolari), faţă de 3.200 miliarde de woni în trimestrul patru din 2015, pe fondul majorării preţurilor la chipuri de memorie şi televizoare cu ecran plat. Vânzările de telefoane mobile au înregistrat, de asemenea, creşteri, mai ales cele din gama premium: Galaxy S7 şi S7 Edge.

Profitul operaţional în perioada octombrie-decembrie 2016 a crescut cu 50%, la 9.220 miliarde de woni (7,93 miliarde de dolari), în linie cu estimările anterioare ale grupului sud-coreean, de 9.200 miliarde de woni. Este cel mai mare profit operaţional trimestrial realizat de Samsung din 2013. Câştigurile de la divizia de chipuri de memorie au urcat cu 77%, la 4.950 miliarde de woni, în timp ce veniturile s-au menţinut la 53.300 miliarde woni.