HTC lansează două smartphone-uri

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Taiwanezii de la HTC au anunţat lansarea a două smartphone-uri, denumite U Ultra şi U Play, care dau startul unei noi serii de dispozitive în portofoliul companiei, transmite News.ro.

Spre deosebire de anii trecuţii, când lansările începutului de an aveau loc la finele lunii februarie, cu ocazia târgului anual Mobile World Congress, cei de la HTC s-au grăbit să iasă în faţă cu două noi smartphone-uri care se desprind de brandul One şi inaugurează seria U.

Vârful de gamă este U Ultra, model care se distinge prin mai multe caracteristici definitorii: este construit numai din sticlă, are un ecran principal de dimensiuni mari, dispune de un ecran suplimentar, se laudă cu inteligenţă artificială, dar costă cam mult.

Exact deasupra ecranului de 5,7 inch cu rezoluţie QHD, U Ultra are un alt ecran. Acesta va fi folosit pentru a afişa notificări, butoane de control pentru muzică şi shortcut-uri către diverse aplicaţii ori contacte. Lista dotărilor tehnice nu include nimic surprinzător. U Ultra dispune de un procesor Snapdragon 821,4 GB memorie RAM, 64 GB sau 128 GB memorie internă şi suport pentru carduri de memorie de până la 2 TB. Camera foto principală are 12 MP şi, spre deosebire de cea de modelele de anul trecut, dispune de auto-focus cu detecţie de fază. Surprinzător, camera secundară, realizează poze cu o rezoluţie mai mare, de 16 MP. U Ultra va fi livrat cu cea mai recentă versiune de Android, Nougat, şi are în dotare o baterie de 3.000 mAh. Ţinând cont că vorbim de un telefon cu ecran 5,7 inch, cei de la HTC ar fi putut face un efort să includă o baterie mai mare.

Cel de-al doilea model al noii seriei, U Play, scade puţin ştacheta dotărilor tehnice faţă de U Ultra. Procesorul folosit este un Helio P10 dezvoltat de MediaTek, memoria RAM este de doar 3 GB, memoria internă poate fi de 32 GB sau de 64 GB, ecranul are 5,2 inch şi rezoluţie 1080p, bateria are o capacitate de doar 2.500 mAh, iar versiunea de Android cu care va fi livrat este Marshmallow.

Niciunul din cele două device-uri nu are ieşire audio de 3,5 inch, ceea ce înseamnă că utilizatorii vor trebui să se orienteze către o pereche de căşti wireless.

Cei de la HTC nu au anunţat preţurile pentru ţara noastră dar au spus că cele două noi smartphone-uri vor fi disponibile în România începând cu luna martie.