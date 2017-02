Păpuşa inteligentă care poate spiona

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

O agenţie federală germană cere părinţilor să distrugă păpuşa Cayla, de teama hackerilor.

O agenţie federală din Germania a cerut părinţilor să distrugă păpuşa vorbitoare Cayla, dacă o deţin în locuinţă, pentru că tehnologia inteligentă integrată în acest dispozitiv poate dezvălui date personale despre aceştia, scrie BBC News în ediţia electronică. Avertizarea a fost transmisă de Agenţia federală pentru reţele (n.r. - Bundesnetzagentur), care se ocupă de supravegherea respectării legislaţiei în domeniul telecomunicaţiilor.

Cercetătorii susţin că hackerii pot folosi un dispozitiv nesecurizat care are capacitatea de a se conecta prin bluetooth la jucăria respectivă şi să asculte ambiental ce se petrece în imediata apropiere, chiar atunci când copilul se joacă cu aceasta.

Păpuşa Cayla poate răspunde la întrebarea unui utilizator de pe internet. O vulnerabilitate în softul care gestionează păpuşa Cayla a fost scoasă în evidenţă pentru prima dată în ianuarie 2015. Au fost adresate mai multe plângeri din partea asociaţiilor de consumatori din SUA şi Europa. Pe lângă vulnerabilitatea de soft prin care se poate asculta ce se petrece în interiorul locuinţei acolo unde se află poziţionată păpuşa, un atac informatic asupra softului acesteia ar putea permite străinilor să vorbească direct copilului care se află în apropierea păpuşii.

Potrivit legii germane, este ilegal să vinzi sau să deţii un dispozitiv de supraveghere care este interzis. Încălcarea legii se pedepseşte cu detenţie de până la doi ani. Această avertizare a agenţiei federale are loc după ce studentul Stefan Hessel, de la Universitatea din Saarland, a atras atenţia asupra îngrijorărilor juridice legate de păpuşa My friend Cayla. Hessel, citat de site-ul german Netzpolitik.org, a indicat că un dispozitiv care are bluetooth se poate conecta la microfonul păpuşii şi la sistemul de difuzare a sunetului pe o rază de 10 metri. Studentul susţine că păpuşa poate fi folosită de cineva care se află la o distanţă de doar câteva ziduri pentru a spiona ce se întâmplă în camera unde se află păpuşa.

Un purtător de cuvânt al agenţiei federale germane a declarat pentru cotidianul Sueddeutsche Zeitung că păpuşa Cayla poate fi catalogată drept „dispozitiv de transmitere ascuns” care este ilegal în conformitate cu legea telecom germană. „Nu contează ce fel de obiect este - poate fi o scrumieră sau o alarmă de incendiu”, a mai spus acesta.

Germania are o legislaţie strictă în ce priveşte protecţia împotriva supravegherii.

Distribuitorul german: Cayla nu este un dispozitiv de spionaj

Distribuitorul german al păpuşii de jucărie Cayla, care a fost interzisă de autorităţile germane pe fondul unor îngrijorări de securitate, a anunţat ieri că jucăria nu este un dispozitiv de spionaj.

Distribuitorul german al păpuşii, Vivid GmbH, a indicat că analizează foarte atent alegaţiile formulate însă nu consideră că păpuşa Cayla încalcă legile federale ale Germaniei şi avocaţii firmei vor ataca în justiţie interdicţia de vânzare a păpuşii, relatează Reuters. „Păpuşa nu este un dispozitiv de spionaj şi poate fi folosită în siguranţă în orice aspect în conformitate cu manualul de utilizator”, a indicat compania într-un comunicat transmis Reuters care a cerut explicaţii în această privinţă.

Chestiunea supravegherii este o temă sensibilă în Germania, unde în perioada Germaniei Democrate fosta poliţie secretă STASI monitoriza strict populaţia.