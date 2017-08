Internet pentru reţele sociale

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Majoritatea românilor intră pe Internet doar pentru a socializa pe diferitele reţele, foarte puţin fiind cei care utilizează servicii bancare sau fac documentare online.

Aproape două treimi (74%) dintre românii cu vârsta între 16 şi 74 de ani care au folosit Internetul anul trecut au făcut-o pentru a intra pe reţele sociale, peste media europeană de 63% şi pe locul al nouălea în UE. Potrivit unei cercetări realizate de agenţia de marketing Perceptum, dintre toate activităţile pe care le facilitează Internetul, aceasta are ponderea cea mai mare în preocupările românilor. Alte activităţi preferate sunt convorbirile prin intermediul aplicaţiilor de tipul Whatsapp Voice Call şi video-chat-ul. La polul opus, serviciile bancare şi documentarea online sunt cel mai puţin folosite.

Potrivit Ralucăi Ghilea, director executiv al Perceptum, activităţile românilor pe Internet constituie un indicator extrem de important pentru mediul de business, în special pentru companiile cu strategii elaborate de comunicare şi vânzări. „Comunicarea prin intermediul Internetului nu mai este o chestiune de alegere, ci o necesitate pentru orice afacere. Canalele digitale pe care o firmă le are la dispoziţie pentru a-şi comunica beneficiile sunt multiple, iar reţelele sociale ocupă un loc privilegiat din acest punct de vedere. Regula pentru o companie este să meargă acolo unde este şi clientul. Ne place sau nu, Facebook poate fi un instrument extrem de eficient pentru o afacere, fie că vorbim despre un start-up, fie că vorbim despre o companie mare, cu tradiţie”, precizează Raluca Ghilea.

Codaşi la internet-banking

Doar opt din 100 de români folosesc internet-banking-ul, la o medie europeană de aproape 60%. La fel de puţin folosite sunt şi serviciile de sharing şi poştă electronică (e-mail), documentarea online (alte informaţii decât ştirile de presă) sau rezervările turistice. Aproape jumătate dintre utilizatorii români de Internet ascultă muzică online - similar celorlalţi europeni -, în timp ce şase din zece români citesc ştiri online. „Pe termen scurt, reţelele sociale şi aplicaţiile mobile vor influenţa evoluţia digitală a companiilor europene. De asemenea, folosirea datelor şi aplicaţiilor prin Internet sau cloud computing arată o rată constantă de creştere, dar numai în cazul companiilor mari. În România, mai puţin de o companie din zece (8%) este înalt digitalizată”, arată Raluca Ghilea.

Mai exact, se consideră că o afacere este înalt digitalizată atunci când aceasta îndeplineşte câteva criterii clare: cel puţin jumătate dintre angajaţi au aces la Internet, deţine experţi IT, are acces la Internet de mare viteză, alocă dispozitive mobile cu acces la Internet pentru cel puţin 20% din angajaţi, are un website, are un website cu funcţii mai elaborate (chatbox sau vânzări online), are pagini de social media, investeşte în publicitatea pe Internet şi achiziţionează servicii avansate de cloud. Astfel, 65% din companiile româneşti sunt slab digitalizate, însemnând, de regulă, un website extrem de simplu şi câteva computere. Apoi, doar 43% din firmele autohtone îşi dotează angajaţii cu dispozitive portabile cu acces la Internet (laptop, netbook sau tabletă, smartphone sau smartwatch).

Perceptum Concept este o agenţie full service cu peste şapte ani de experienţă pe piaţa românească de marketing şi comunicare. Compania are un portofoliu de clienţi care cuprinde jucători de top din mai multe domenii.