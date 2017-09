Google anunţă Android 8.0

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Cel mai nou sistem de operare pentru dispozitive mobile de la Google se numeşte Oreo.

Google a anunţat că va lansa un nou sistem de operare pentru dispozitive mobile, Android Oreo. Numele celei de-a opta iteraţii de Android vine ca urmare a unui acord comercial între Google şi Mondelez International, companie care deţine, printre altele, brandul de dulciuri Oreo.

Nu este pentru prima oară când Google transformă numele celui mai folosit sistem de operare pentru smartphone-uri într-un purtător de brand care aduce, probabil, venituri importante companiei americane. În 2013, când a lansat versiunea 4.4 de Android, Google a ales drept nume pentru aceasta brandul KitKat deţinut de Nestle.

Deosebirea este că Android Oreo va fi un update major, mai important decât a fost Android 4.4 KitKat. Drept urmare, va beneficia de mai multă mediatizare şi expunere, ceea ce va aduce, în mod normal, şi mai mulţi bani pentru Google în urma acordului cu Mondelez.

Android 8.0 Oreo va veni cu numeroase noutăţi, printre care: Google Play Protect (o suită de securitate care grupează sub aceeaşi umbrelă toate tehnologiile de protecţie dezvoltate de Google pentru Android), suport picture-in-picture (conţinutul video redat de o aplicaţie va fi afişat într-un chenar în timp ce utilizatorul va folosi alte aplicaţii), notificări sub forma unui punct plasat pe pictograma unei aplicaţii (o funcţie pentru care Google s-a inspirat în mod clar de la Apple), Autofill (managerul de parole precum 1-Password sau Last Pass va putea completa automat parolele utilizatorilor în formularele web), funcţia Instant Apps a fost implementat în mod implicit (utilizatorii for putea folosi unele aplicaţii fără să le instaleze pe telefon), timpi mai mici de pornire pentru sistemul de operare şi autonomie mai mare (pentru a sta Google a restricţionat funcţionarea aplicaţiilor în fundal), meniul de setări a fost consolidat (unele dintre opţiunile principale au fost grupate sub aceeaşi umbrelă) şi un nou set de emoji complet redesenat.

Dispozitivele din seriile Nexus şi Pixel vor fi primele care vor beneficia de noua versiune Android 8.0 Oreo. Conform celor de la Google, producătorii de smartphone-uri precum Essential, General Mobile, HMD Global, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp şi Sony vor putea lansa primele dispozitive noi cu Android 8.0 Oreo până la finele anului.

Cât despre actualizarea smartphone-urilor mai vechi, aceasta este în totalitate o decizie a producătorilor. Smartphone-urile ieftine au şanse mici să fie actualizate, în timp ce, în mod normal, flagship-uri precum Galaxy S8 şi S7 ar trebui să primească update-ul undeva în cursul anului viitor