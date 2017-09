Andrea Bocelli surclasat de un dirijor robot

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Un şef de orchestră robot a acaparat toată atenţia publicului, în detrimentul celebrului tenor italian.

Vocea tenorului italian Andrea Bocelli se ridica până la cupola teatrului toscan din Pisa, dar toate privirile erau îndreptate către dirijorul de lângă el: un robot ce părea să aibă o înclinaţie pentru Verdi. Bagheta era mânuită de cele două braţe mecanice ale lui YuMi, robotul umanoid produs în Elveţia de societatea ABB care a fost vedeta închiderii primului festival internaţional de robotică în oraşul Pisa.

La această gală, YuMi s-a aflat în fruntea Orchestrei Filarmonice a oraşului italian Lucca, dirijând celebra arie „La Donna e Mobile” a operei Rigoletto de Verdi, cântată de Andrea Bocelli, şi interpretări din Puccini ale solistei Maria Luigia Borsi.

Pentru a învăţa cum să mânuiască bagheta, YuMi a fost instruit să imite gesturile şefului Orchestrei Filarmonice din Lucca, Andrea Colombini. „Învăţarea a fost foarte dificilă”, a fost nevoie de „17 ore de lucru” pentru YuMi pentru a şti cum să imite şase minute de dirijare muzicală.

Potrivit şefului de orchestră, YuMi este mult mai sofisticat decât Asimo, robotul creat de Honda care a condus Orchestra Simfonică din Detroit în 2008. „Este foarte flexibil” şi are „aceeaşi mobilitate ca mine”, a estimat Colombini. „Dar nu poate în nici un caz să înlocuiască sensibilitatea şi emoţia unui dirijor, pentru că un robot nu are suflet. Este doar un braţ, nu are creier, nici inimă”, a apreciat artistul.

YuMi poate cu siguranţă să dirijeze piese, dar nu ştie să improvizeze sau să interacţioneze cu muzicienii. „Nu este loc pentru improvizaţie, avem de-a face cu un robot”, a remarcat violonistul Brad Repp, care a participat la concert. „Este distractiv... dar nu reprezintă viitorul”, a conchis el.

Japonia a făcut roboţi muzicali

Japonia este una din ţările de avangardă în robotică şi a demonstrat acest cu prilejul Tokyo Designers Week, în cadrul căreia a fost lansată expoziţia „Super Robot”. Au fost prezentaţi roboţi şi androizi extrem de reali, care fac deliciul vizitatorilor, cântând la instrumente, aplaudând sau chiar cântând vocal.

Roboţii companiei Kimura Tasko Inc. sunt capabili să cânte la chitară, baterie sau tamburină. Cvintetul de roboţi Seamoons poate cânta vocal datorită unui sistem de corzi vocale artificiale. Ei sunt acompaniaţi de Hand Clapping Machines, care bat din palme foarte convingător datorită unei aplicaţii tactile.