Bitcoin, alternativa la banii clasici

Moneda digitala folosită pentru plăţi online a fost lansată acum opt ani şi tinde să devină o alternativă la sistemul monetar clasic.

Bitcoin a fost lansată în 2009 de un programator sau un grup de programatori cunoscut sub numele de Satoshi Nakamoto. Sistemul lucrează „peer to peer”, adică tranzacţia are loc direct între doi utilizatori, fără intermediari. Tranzacţiile sunt verificate şi înregistrate, iar bitcoin-ul poate fi convertit în monede convenţionale, folosit pentru plăţi online şi achiziţionarea de bunuri obişnuite, dar şi pe piaţa neagră.

Conform unei cercetări a Universităţii Cambridge, în lume sunt până la 5,8 milioane de utilizatori unici folosind o cripto monedă, cei mai mulţi lucrând cu bitcoin.

O monedă virtuală este dificil de contrafăcut datorită sistemului de securitate. O caracteristică definitorie a monedelor virtuale, și cu siguranță una dintre cele mai interesante, o reprezintă natura sa „organică”, descentralizată. Nu este emisă de o autoritate centrală, ceea ce face ca o monedă virtuală să fie, teoretic, imună la intervenția sau manipularea guvernului.

Tehnicile de criptare ale unei monede virtuale sunt utilizate pentru a reglementa generarea de unități monetare și pentru a verifica transferul de fonduri, funcționând independent de o bancă centrală.

Caracteristicile monedelor virtuale

Majoritatea monedelor aflate în circulație sunt controlate de un guvern centralizat, prin urmare, crearea acestora poate fi reglementată de o terță parte. Pe de altă parte, crearea de monede virtuale și tranzacțiile cu acestea se bazează pe software cu surse deschise, sunt controlate de algoritmi și se folosesc pe rețelele „peer-to-peer”. Nu există o singură entitate care să afecteze moneda.

Când vine vorba de monede virtuale, totul este digital. Monedele virtuale sunt stocate în portofele digitale și transferate tot digital în portofelele digitale ale altor persoane.

Monedele virtuale sunt de obicei cu sursă deschisă, adică dezvoltatorii pot crea funcţii sau proceduri fără să plătească o taxă și oricine poate folosi rețeaua sau se poate alătura acesteia.

Monedele virtuale folosesc un sistem de criptografie pentru a controla crearea de monede și pentru a verifica tranzacțiile. Ele pot fi generate electronic prin algoritmi.

Cum funcţionează monedele virtuale

Oricine vrea să folosească bitcoin trebuie să îşi instaleze aplicaţia pe calculator sau pe telefonul mobil. Aplicaţia va genera o adresă bitcoin şi o cheie privată, ambele folosite pentru a efectua plăţi şi a cripta tranzacţiile din portofelul digital al utilizatorului.

Foarte mulţi comercianţi au început să accepte plăţile în monede virtuale şi POS-urile lor pot face automat conversia sumei de plată în moneda virtuală aleasă, la cursul de schimb din ziua respectivă. Se scanează cu telefonul, de exemplul, POS-ul (care emnite un cod QR), apoi se tastează apasă şi în câteva secunde apare mesajul că plata este efectuată.

Tranzacţia se propagă din noduri de reţea şi se transmite imediat la nodul vecin şi tot aşa de la plătitor la cel care încasează. Chiar dacă POS-ul o înregistrează ca plată, operaţiunea mai trebuie validată de reţea pentru a fi inclusă în condica publică (blockchain), care este disponibilă tuturor.

Emisiuni de monede virtuale

Mai multe tranzacţii neverificate sunt grupate într-un bloc. Procesul generării de blocuri are loc odată la zece minute. Validarea tranzacţiei este făcută de „mineri” (miners). Imediat ce blocul a fost creat mai mulţi „mineri” îl preiau şi caută o soluţie pentru validarea întregului bloc, operaţiune ce necesită o mare putere de calcul. „Minerul” care a găsit soluţia o publică în condică (blockchain) şi-i anunţă pe ceilalţi participanţi că a găsit soluţia primul. Cel care a găsit soluţia primeşte 25 bitcoins recompensă.

„Minerii” crează de fapt monede noi şi oferă încredere în sistem pentru că operaţiunilor lor necesită o mare putere de calcul ceea ce îngreunează fraudarea.

În blockchain găsim tot traseul unui bitcoin, crearea sa, posesorul actual şi ceilalţi intermediari. Şi tot lanţul a fost validat de „mineri”.

Principalele monede virtuale

După bitcoin au apărut şi alte monede virtuale, cu proceduri mai mult sau mai puţin asemănătoare şi foarte multe firme care le tranzacţionează pe piaţa liberă.

Cursul variază zilnic şi aici este prezentat în funcţie de dolarul american. Clasamentul e făcut după valoarea totală a monedelor virtuale aflate în circulaţie, pe primul loc fiind bitcoin cu o valoare totală de piaţă de 41.902.134.578 dolari americani.

Monede virtuale

bitcoin

ethereum

ripple

litecoin

ethereum clasic

NEM

dash

IOTA

bitshares

stratis

Fraudele cu bitcoin au ajuns în România

Chiar dacă bitcoin-ul oferă siguranță, anumite lacune ale Blockchain-lui au permis hoților să efectueze fraude.

În luna martie 2017, un tânăr din Braşov care lucra la o firmă ce producea aparate de citire ce admit şi bitcoin ca monedă de plată a transferat în conturile proprii mondene în valoare de 56.000 de euro. „A obţinut date ale mai multor portofele electronice. Ulterior, le-a transferat în sisteme informatice proprii, a reuşit să acceseze neautorizat aceste portofele electronice”, explică Cătălin Borcoman, procuror şef DIICOT Braşov.

Anchetatorii spun că ATM-urile de la care au fost accesate ilegal datele clienţilor sunt în Dallas. Complici la faptă au fost alţi trei români, care sunt cercetaţi sub control judiciar. „O parte din datele obţinute au fost transferate altor suspecţi, însă aceştia nu au reuşit să producă fraude, ci doar au încercat să realizeze acces neautorizat şi au transferat neautorizat date”, a adăugat Borcoman.

Un alt caz s-a înregistrat în mai 2016, când doi militari din Garda Națională a SUA au fost condamnați pentru fraude cu cărți de credit și bitcoini. Alți trei militari au pledat vinovat pentru acuzațiile de fraudă, instigare la fraudă și furt de identitate în formă avansată.

Militarii furau datele cardurilor cu ajutorul unor benzi magnetice (operațiune numită skimming). Numerele cardurilor erau ulterior transferate pe niște cărți de credit clonate. Acestea erau utilizate la cumpărături din magazinele amplasate în cadrul unităților militare. Aparent, hoții au cumpărat și produse din magazinele din întreg statul Maryland.

Una din cele mai mari fraude a avut loc în 2013 când Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a dat în judecată un „Bernard Madoff” al monedei virtuale bitcoin, Trendon T. Shavers, în vârstă de 30 de ani, pentru că ar fi înşelat 66 de investitori cu 4,5 milioane de dolari, într-o schemă piramidală.

Potrivit SEC, Shavers a înşelat investitorii cu monede bitcoin în valoare de 4,5 milioane de dolari, deturnând o parte din fondurile atrase în folosul propriu. El a vândut monedele virtuale pentru a-şi plăti chiria, cheltuielile cu maşina, mesele, cumpărăturile şi distracţiile la cazino.