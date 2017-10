Google propune noi produse

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Gigantul informatic a dezvăluit noi produse hardware, inclusiv telefoane, boxe, căşti, o cameră de buzunar şi un laptop-tabletă.

Compania Google, parte a conglomeratului Alphabet Inc, a dezvăluit a doua generaţie a telefoanelor sale Pixel, alături de noi modele de boxe inteligente şi alte dispozitive, compania reafirmându-şi astfel poziţia pe piaţa hardware pe care concurează cu produsele Apple Inc şi Amazon.com Inc.

Noua colecţie de dispozitive dezvoltate de Google, printre care se numără laptopul Pixelbook, căşti wireless şi o cameră de dimensiuni reduse, include sisteme şi servicii dezvoltate de compania americană, în special Google Assistant.

În cadrul unui discurs susţinut la evenimentul de lansare care a avut loc în San Francisco, directorul hardware al Google, Rick Osterloh, a susţinut că noile produse ale companiei „demonstrează perfect strategia de a re-imagina un hardware din interior spre exterior”.

La rândul său, şeful Google, Sundar Pichai, s-a arătat încântat de „trecerea de la o lume axată pe telefonul mobil la una care are în centru inteligenţa artificială”. „Lucrăm în acelaşi timp la software şi hardware deoarece acesta este cel mai bun mod de avansare în informatică”, a spus el.

Pixel 2

Telefonul smartphone Pixel 2 vine în două dimensiuni, ambele având caracteristici comparabile, printre acestea numărându-se carcase de aluminiu şi lipsa jack-urilor tradiţionale pentru căşti. Preţurile pentru modelul de bază încep de la 649 dolari, iar valoarea de pornire pentru versiunea high-end este de 849 dolari. Telefoanele vor fi disponibile de la 19 octombrie.

Telefoanelor Pixel le lipseşte „luciul” şi cota de piaţă a smartphone-urilor cu preţ similar, cum ar fi Apple iPhone sau Galaxy S ori Galaxy Note de la Samsung Electronics Co. Totuşi, camera originală şi software-ul Pixel au atras atenţia criticilor, mulţi dintre ei aşteptându-se ca linia să devină un competitor serios pe segmentul mediu şi superior al pieţei smartphone-urilor Android.

Pixelbook

Pixelbook, cu o valoare de 999 de dolari, este primul laptop echipat cu Google Assistant şi va susţine Snapchat al Snap Inc., după cum a anunţat compania. Tastatura se îndoaie în spatele ecranului pentru a porni ecranul tactil de 12,3 inchi şi a-l transforma într-o tabletă. Produsul va fi disponibil în magazine începând de la 31 octombrie.

Google Home Mini

Google Home Mini, una dintre boxele proaspăt lansate, are un preţ de 49 de dolari în Statele Unite şi ar rivaliza cu popularul Echo Dot al Amazon.com Inc. Aceasta va deveni disponibilă la 19 octombrie. Home Max, cu dublu woofer pentru un sunet mai puternic, are un preţ de 399 de dolari şi va deveni disponibilă până la sfârşitul anului.

Pixel Buds, cu o valoare de 149 de dolari, vor intra pe piaţă în noiembrie. Căştile pot traduce în timp real dintr-o limbă în alta, oferind suport pentru 40 de limbi de circulaţie internaţională.

Clips, camera de buzunar, va intra pe piaţă „în curând” la preţul de 249 de dolari, a mai anunţat Google.