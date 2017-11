Huawei lansează Mate 10 şi Mate 10 Pro

« Alte stiri din categoria Lumea digitala

Producătorul chinez Huawei, care ocupă poziţia a treia în topul producătorilor de smartphone-uri, a prezentat noile modele din seria Mate - Mate 10 şi Mate 10 Pro, relatează News.ro.

Mate 10 dispune de un ecran de 5,9 inch, cu rezoluţie QHD (1.440 x 2.560 pixeli) şi suport HDR 10 care le va permite posesorilor să vizioneze conţinut HDR în cadrul serviciilor care oferă această facilitate, precum Netflix. Noul smartphone al celor de la Huawei păstrează sistemul foto dual, fiind acum compus dintr-o cameră de 12 MP cu senzor color şi una de 20 MP cu senzor alb-negru. Cuplul care poartă brandul Leica oferă o diafragmă f/1.6. Deşi în calitatea per ansamblu a fotografiilor sistemele cu două camere foto nu au avut impactul sperat, acestea au un avantaj cert faţă de camerele foto obişnuite, avantaj valabil şi în acest caz: zoom-ul 2X.

La interior, Mate 10 are un chipset Kirin 970 cu procesor octa-core şi abilităţi de inteligenţă artificială. Sarcinile care implică algoritmii AI, conform producătorului, ar trebui să se realizeze cu 25% mai rapid decât în mod normal şi cu un consum de energie redus la jumătate. Mate 10 are 4 GB memorie RAM şi 64 GB spaţiu intern de stocare ce poate fi extins cu ajutorul unui card microSD. Smartphone-ul are un SIM hibrid, care poate fi folosit fie pentru includerea unei a doua cartele, fie pentru montarea unui card de memorie.

Spre mulţumirea celor aflaţi în căutarea unei autonomii decente, Huawei a integrat o baterie de 4.000 mAh. Conform producătorului, 20 de minute de alimentare ar trebui să încarce bateria suficient pentru o zi de utilizare.

În cazul lui Mate 10 Pro, cei de la Huawei au făcut unele alegeri bizare care nu avantajează foarte mult acest model în faţa lui Mate 10, care este mai ieftin.

Mate 10 Pro are un ecran de 6 inch cu rezoluţie 1080 x 2160 pixeli, mai mică decât cea a lui Mate 10. Modelul Pro are 6 GB RAM, 128 GB spaţiu intern de stocare şi certificare IP67 pentru rezistenţă limitată la apă şi praf (doar 1 metru adâncime), însă este lipsit de ieşirea audio de 3,5 mm şi slot-ul de memorie pentru carduri microSD.

Mate 10 Pro va fi disponibil la jumătatea lunii noiembrie şi va costa 800 de euro, iar Mate 10 va costa 700 de euro şi va intra pe piaţă zilele acestea.