Smartphone românesc făcut la Vâlcea

Râmnicu Vâlcea se deschide domeniului tehnologiei de vârf şi la sfârşitul săptămânii, EGroup Ege va lansa un smartphone produs în Oltenia.

La Râmnicu Vâlcea, patru tineri au construit un smartphone românesc, într-un garaj, întocmai ca legendarul antreprenor, Steve Jobs.

Patru tineri, trei IT-işti şi un absolvent de Conservator, dar pasionat de tehnică, şi-au unit ideile pentru acest proiect. Ştefan Epistatu dorea încă din 2012 să-şi construiască un telefon pe gustul lui, nu condiţionat de cele de pe piaţă. A avut nevoie de cinci ani să vadă proiectul gata. „Placa de bază este concepută 100% de mine. Acum am reuşit să aducem la patru giga de memorie de RAM şi la o memorie de stocare de 64 giga. Are o baterie de 15.800 amperi”, a declarat Ştefan Epistatu, unul dintre iniţiatorii proiectului.

Carcasa este din aluminiu şi vine din China, alături de display, iar unele componente sunt printate 3D în atelierul din Vâlcea. Camera foto de pe faţă are 13 megapixeli, cea de pe spate opt, iar rezoluţia ecranului este de 1920X1080. Tinerii susţin că un punct forte al afacerii pe care o dezvoltă este serviciul de garanţie. „Dacă este vreo problemă de soft, o problemă tehnică suntem foarte fericiţi să primim telefonul şi să oferim unul nou”, a spus Marius Vasilescu, unul dintre asociaţi. Astfel, clientul nu va sta într-un magazin Ege mai mult de 20 de minute pentru garanţie. „Dacă are o defecţiune tehnică va primi pe loc un nou telefon. Dacă are ecranul spart va plăti doar schimbul de display dar va primi un telefon nou”, completează Ştefan Epistatu, reprezentantul Ege.

Sloganul noului Smartphone produs la Vâlcea este „I’m getting smarter everyday”. Lansarea oficială a smartphone-ului „made in Vâlcea” va avea loc pe 3 noiembrie, urmând ca din ianuarie 2018 în Râmnicu Vâlcea să fie deschisă şi o linie de producţie. În primă etapă vor fi lansate trei modele de smartphone-uri Ege: modelul premium la 2.000 de lei, modelul middle în jur de 1.490 lei şi modelul simple la 1.100 de lei.

Fabrica deja a testat primele modele, iar feed-back-ul este unul bun, după cum spun reprezentanţii, având deja aproximativ 130 de precomenzi, care urmează a fi livrate la începutul anului viitor.

„Când am văzut telefonul, mi-a plăcut, se mişcă foarte bine, are un procesor rapid. Cu siguranţă o să-l cumpăr şi pentru angajaţii mei”, a declarat Romulus Ghinoiu, unul dintre primii cumpărători.

Atelierul de lucru este în zona Copăcelu şi pentru început vor funcţiona două magazine, unul în Râmnicu Vâlcea şi al doilea în Târgu Jiu. Este un prim pas în industria de tehnologie pentru cei de la Ege, în viitorul apropiat urmează să deschidă o linie de asamblat drone, tot în Vâlcea.

Totuşi, acesta nu este singurul smartphone de producţie românească. Braşovenii de la Allview au lansat încă din 2008 modele de telefoane care sunt în magazinele de profil din ţară.