Actorii români şi Revoluţia

Actorii români au povestit pentru „Adevărul” experienţele lor din timpul Revoluţiei, cu momente vesele şi triste. Cumulate, toate aceste scurte fragmente de viaţă fac o radiografie a acelor zile şi a felului în care ele eu rămas întipărite în conştiinţa publică.

Tora Vasilescu

Tora Vasilescu (65 de ani) a fost implicată în Revoluţia de la Bucureşti, încă de la început – n-a putut sta în casă, cu niciun chip! „Am fost aşa de implicată, încât m-am urcat pe o maşină din curtea Televiziunii şi am vorbit. M-am întâlnit cu Marina Voica şi cu Doru Octavian chiar lângă Televiziune şi ne-a zis cineva: „Dom’le, au fost destui împuşcaţi, mai vrem şi artişti vii“. În timp ce vedeam cum se arunca cu sticle în geamurile magazinelor, recitam o poezie de Shakespeare: „Când mă gândesc că tot ce este n-are decât o clipă de desăvărşire,/ Că veşnic scena lumii e în mişcare“. Pe 21 decembrie am fost şi la Teatrul Naţional, că nu puteai să stai în casă. Toţi voiam să scăpăm de Ceauşescu. Simţeam că se îneca corabia, dar se întâmpla prea încet. Mergeam acolo, unde e acum crucea, şi fugeam şi ne adăposteam sub copertina teatrului. Am făcut ce-am simţit şi nici n-am cerut certificat de revoluţionar. Bine, nici n-am vrut să-l omoare pe Ceauşescu. Am aprins o lumânare când am aflat ce s-a întâmplat“.

Victor Rebengiuc

Gestul lui Victor Rebengiuc din decembrie 1989 a rămas simbolic şi mulţi încă suspină la gândul că nu s-a-mplinit îndemnul său: „Pe 21 decembrie 1989, eram la Cluj, repetam împreună cu Mariana un spectacol în regia lui Mihai Măniuţiu. Dimineaţa, stăteam în camera de hotel şi am auzit nişte zgomote. Ne-am îmbrăcat şi ne-am dus la teatru, care era închis. Am văzut că se formau deja cordoane de jandarmi, ne-am întâlnit cu Măniuţiu şi ne-am dus la el acasă să ne uităm la televizor. Pe 22 noaptea am plecat la Bucureşti şi am ajuns în zori. Acasă erau soacra mea şi Tudor. Pe 23 decembrie mă uitam la televizor şi vedeam cum apăreau tot felul de neaveniţi care ţineau discursuri inepte. Tudor m-a întrebat: «Da’ tu nu faci nimic?». Şi atunci am luat hârtia igienică şi m-am dus la Televiziune. Voiam de mult să fac acest gest şi cred că a fost cel mai potrivit moment. Atunci trăiam şi un fel de surescitare febrilă, eram cu toţii încrâncenaţi, chiar şi puţin înecaţi în vâltoarea evenimentelor. Ştiu că am luat multă lume prin surprindere. Le-am spus că oamenii care au mâncat rahat şi care ne-au umplut ochii, viaţa şi urechile cu Ceauşescu în sus şi cu Ceauşescu în jos ar cam trebui să dispară. Hârtia aia trebuia să şteargă nişte urme “.

Marius Florea Vizante

Marius Florea Vizante avea, în 1989, 18 ani şi un acut sentiment anticomunist. Aceastea au fost ingrediente suficiente pentru a-l scoate din casă în zilele Revoluţiei române: „La Revoluţie eram deja anticomunist. Am făcut multe lucruri foarte periculoase, printre care şi faptul că am furat o puşcă. Eu am locuit în Drumul Taberei, în apropierea Ministerului Apărării. Şi acolo au fost focuri de armă serioase, a fost o diversiune odioasă, e un moment destul de stufos al istoriei noastre. Acolo au murit oameni. Şi eu am furat o puşcă mitralieră abandonată şi am minţit că am făcut armata. Deci, am avut armă şi cartuşe la Revoluţie. Chiar am tras asupra unui aşa-zis cuib de terorişti care se aflau la ultimul etaj al unui bloc, fiind încurajat de soldaţi şi de cadre superioare. Am tras cu ei, cot la cot. «Hai să tragem, că se trage asupra noastră!» De undeva se trăgea, dar nu-i vedeam pe ei. Practic, s-a tras asupra mea, am tras cu puşca mitralieră după terorişti, am organizat, am făcut chetă pentru medicamente şi haine. Făceam în fiecare dimineaţă ceai şi sendvişuri şi le duceam soldaţilor care păzeau Ministerul Apărării.

Am făcut Revoluţia cu „R" mare! La câteva luni bune m-am întâlnit cu un domn, apărea el şi pe la TV, care mi-a zis: «Du-te şi ia-ţi un certificat de revoluţionar!». «Nu-mi trebuie, domn’e, mie, ce să fac cu el?! Ne-am câştigat libertatea şi e bine. Ce?, eu nu ştiu că am fost acolo?!». Ulterior, mi-am dat seama pentru ce erau făcute certificatele alea şi e trist că e aşa. Mai bine că nu mi l-am luat! Ştiu că acum au şi derogări de la impozite, şi altele. Dar nu, nu e genul meu. Eu nu am derogări, eu am datorii, deci nu e de mine.

Dorel Vişan

Actorul Dorel Vişan se afla la Cluj în decembrie 1989. A văzut cu ochii lui toată confuzia acelor zile şi e convins că au murit oameni degeaba, fără nicio legătură cu Revoluţia: „Era o învălmăşeală totală acolo, iar militarii au tras. Oamenii au fugit, mulţi au fost împuşcaţi în spate, care n-aveau nicio legătură cu Revoluţia. Căscau şi ei gura acolo. Eu i-am îngropat. Eu am ţinut cuvântul la groapă. Nu ştiu dacă a fost vreunul împuşcat în numele Revoluţiei. Nici Călin Nemeş n-a fost. El a fost împuşcat în picior, s-a făcut bine, dar apoi s-a sinucis. Peste tot unde s-a tras, în afară de câteva locuri din Bucureşti, au murit oameni în legătură cu Revoluţia, nu în Revoluţie. Aşa a murit Petre Asaftei, de exemplu: el mergea spre casă, pe o stradă departe de Revoluţie. Nu ştiu ce-a ricoşat, că l-a omorât. Este erou la Revoluţie“.

Costel Caşcaval

Cu câteva zile înainte să izbucnească Revoluţia, Costel Caşcaval aproape că se afla cu un picior afară din ţară. Era la Timişoara, cu gând să fugă. N-a mai fugit: „14 decembrie 1989 pe mine m-a prins la Timişoara. Eram cu gândul să fug din ţară. Eram la Hotel Timişoara, urmăream zona cu gândul să plec. A fost anunţată vizita lui Ceauşescu în Iran şi ştiam că graniţa va fi dublată, aşa că mi-am dat seama că n-am cum să fug până după Revelion. Am zis că mă întorc în Bucureşti şi fug după sărbători. Până să plec spre gară, mi-am dat seama că n-am intrat niciodată în Catedrala din Timişoara. Eram singur, n-am aprins lumânări pentru ai mei, n-am aprins pentru nimeni. Am aprins una şi am zis: „Doamne, fă să fie bine în ţara asta!“.

Pe 15 decembrie eram în Bucureşti. Pe 16 decembrie aud la „Vocea Americii“ că Timişoara e în flăcări, iar oamenii s-au baricadat în Catedrală. Unde, mă? În Catedrală! Timişoara în flăcări. Iar în Bucureşti am ieşit în stradă, am intrat în sediul Securităţii şi am preluat clădirea! N-am să uit niciodată cum comandantul Securităţii Municipiului Bucureşti, colonelul Goran, mi s-a predat. Plângea şi stătea în faţa unuia care avea 19 ani jumate“.

Pavel Bartoş

Pavel Bartoş se afla în Miercurea Ciuc şi-şi vedea liniştit de lucrurile simple ale vieţii, când a aflat vestea: a căzut Ceauşescu! A început veselia, agitaţia, euforia libertăţii şi el s-a ales cu buza spartă: „Mergeam la film, era ora 2.00. Mergeam cu mai mulţi prieteni, am travesat platoul din faţă şi apare un trabant cu un steag fără stema din mijloc. «Ceauşescu nu mai e!» Am rămas acolo. A fost aşa o stare de spirit, am încins o horă, ne-am luat steaguri. Unii mai curajoşi au intrat în Casa Albă, o casă mare de marmură din Miercurea Ciuc, unde se strângeau tovarăşii. Când m-am dus acasă, deşi aveam 15 ani, mama m-a luat: «Ce faci?», că mă văzuse cu sânge. Mă lovise unul cu un steag, agitase steagul şi mi-a dat una în gură. Am avut buza un pic spartă. La noi, la Miercurea Ciuc, a fost o revoluţie calmă. Mă bucur că a fost aşa, fără victime, împuşcături. Bine, auzeam şi focuri de arme, pentru că era şi încă este o unitate foarte importantă sub pădure. Cică trebuia apărată. Noi eram oricum depăşiţi de situaţie. Eram pe platoul de la Miercurea Ciuc cu toţii şi strigă unul: «Uite un terorist!», arătând spre deal. Ştii cum au fugit toţi? Până când şi-au dat seama că era un om beat... de fericire! Şi omul mergea pe deal, avea în mână o sticlă“.

Claudiu Bleonţ

„Pe 17-18 decembrie ’89 eram în turneu cu Emilia Popescu. Fusese Timişoara şi trebuia să jucăm la Valea Sadului. S-a suspendat spectacolul. Am sunat-o pe directoare: «Cum să nu se joace?». Noi trebuia să jucăm, să bifăm norma, să ne lase în Bucureşti. Am plecat acasă, totuşi. Eu, de pe drum, luasem nişte zaibăr. Am luat zaibărul şi m-am urcat cu Emilia Popescu în tren. În gară mă aştepta Beatrice (n.r. – Rancea), că eram căsătorit cu Beatrice. Când a văzut TAB-ul, cu soldaţi, cu tot, îmi spune: «Termină cu vinul!». Am ajuns pe 21 în Bucureşti. Pe drum, când vedeam «Jos Ceauşescu!», nu-mi vedea să cred! N-am strigat «Jos Ceauşescu!». Am fost la Televiziune, să spunem un monolog, care se lega într-un fel de evenimente. La Aviatorilor, un soldat a tras-o repede în gura metroului pe Beatrice. Şi-a rupt ligamentele încrucişate. Zdâng! Era o miză pentru ea să facă rolul din «Îmblânzirea scorpiei»“.