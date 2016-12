Modul excentric în care şi-a petrecut Mariah Carey Crăciunul

« Alte stiri din categoria Magazin

Mariah Carey a petrecut Crăciunul alături de cei doi copii ai săi, pe nume Moroccan şi Monroe, în Aspen, unde s-au plimbat cu o sanie trasă de reni reali, în timp ce fostul său soţ şi tatăl copiilor, Nick Cannon a fost internat în spital.

Cântăreaţa americană a povestit în presa americană că s-a plimbat, alături de gemenii săi în vârstă de cinci ani, cu o sanie trasă de reni reali prin staţiunea montană Aspen din statul Colorado, relatează contactmusic.com. Pe de altă parte, rapperul Nick Cannon, fostul soţ cântăreţei Mariah Carey, şi-a petrecut Crăciunul în spital, unde a fost internat după o serie de complicaţii ale maladiei lupus cu care a fost diagnosticat în urmă cu cinci ani.

Mariah Carey şi Nick Cannon au decis să divorţeze în ianuarie 2015, după un mariaj de şase ani. Nick Cannon este tatăl gemenilor Moroccan şi Monroe. Cântăreaţa americană Mariah Carey şi omul de afaceri australian James Packer şi-au anulat logodna în luna octombrie, pe motiv că aceasta ar fi dorit să expună vieţile lor în mod public în emisiunea sa tip reality show ’Mariah’s World’, fapt care l-a nemulţumit pe miliardar.

O altă sursă a declarat că James s-ar fi săturat de cheltuielile extravagante ale cântăreţei: ’’James este foarte generos, dar Mariah nu poate fi strunită’’.

Miliardarul în vârstă de 49 de ani - care are o relaţie cu cântăreaţa hitului ’Touch My Body’ din iunie 2015 - i-ar fi permis lui Mariah, potrivit unor surse, să păstreze inelul de logodnă în valoare de 10 milioane de dolari pe care i l-a oferit când a cerut-o în căsătorie în luna ianuarie.

Alte surse au afirmat că probleme în cuplu ar fi apărut când Mariah Carey nu a participat la la petrecerea aniversară a surorii lui James: ’’Când a refuzat să vină în Australia pentru petrecerea aniversară a surorii lui James, s-a creat multă tensiune în familie. Cercul restrâns de prieteni ai lui James n-a crezut niciodată că cei doi se vor căsători.’’

Mariah Carey, renumită pentru vocea sa care atinge cinci octave, şi-a lansat cariera în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, care i-a fost şi soţ timp de patru ani. A lansat 13 albume de studio şi a jucat în mai multe filme.

Mariah Carey, câştigătoare a cinci premii Grammy, a cunoscut succesul în anii ’90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei Billboard, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în Statele Unite ale Americii în anii ’90, iar albumele ei s-au vândut în peste 200 de milioane de exemplare. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când a rupt legătura cu casa de discuri Columbia Records.

Artista, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, a revenit pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul "The Emancipation of Mimi", care a avut un imens succes. Albumul ei "E=MC2", lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în Statele Unite şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, datorită piesei "Touch My Body". Cu această piesă, Mariah Carey l-a egalat pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite No.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decenii. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite No.1.

În 2014, Mariah Carey a susţinut un nou turneu mondial, prin care artista americană şi-a promovat cel mai recent album de studio, "Me. I Am Mariah...The Elusive Chanteuse", lansat pe piaţă în luna mai a aceluiaşi an.

Nicholas Scott Cannon (născut pe 8 octombrie, 1980) este un rapper american, actor, comedian, antreprenor, producător muzical şi o personalitate radio şi TV. În domeniul televiziunii Canoon a debutat cu „All That”, inainte de a deveni gazda „The Nick Cannon Show”, „Wild ’N Out” şi „America’s Got Talent”. El a jucat în filmele „Drumline”, „Love Don’t Cost a Thing” şi „Roll Bounce”. Ca rapper a lansat albumul său de debut în 2003, care conţine hitul "Gigolo", alături de cântăreţul R. Kelly.