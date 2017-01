Cum se manifestă ipohondria

« Alte stiri din categoria Magazin

De boală toţi ne temem, desigur. Însă unii dintre noi fac din asta o adevărată obsesie. Din fericire, boala închipuită este o povară de care se poate scăpa, ne asigură psihologii.

„Boala mea dragă, ce m-aş face fără tine?”, se plângea personajului lui Molière din „Bolnavul închipuit”. De fapt, boala imaginară de care se vaită el nu este decât o nelinişte nejustificată legată de sănătatea sa. Problema eroului din comedia franceză este însă cât se poate de actuală, alimentată mai ales de stres şi de informaţiile medicale cu care suntem „asaltaţi” în prezent şi pe care, probabil, nu ştim să le interpretăm corect. De aici până la a ne diagnostica singuri cu ajutorul internetului nu mai este decât un pas.

Dacă vi se întâmplă să vă imaginaţi frecvent că aveţi boli grave, să vă exacerbaţi simptomele trecătoare şi să vă puneţi singur diagnostice grave, atunci sunteţi candidatul perfect pentru boala închipuită. Ipohondria, căci despre ea este vorba, poate deveni un adevărat chin zilnic şi o frământare dusă la extrem. Din fericire, soluţii pentru a depăşi ipohondria există!

Boala este închipuită

„Mă doare capul. Dacă am tumoare pe creier?” sau „Ameţesc. Oare am cancer” vă sună cunoscut? Bolnavul închipuit are un talent extraordinar în a face scenarii unul mai pesimist ca altul pe seama sănătăţii dumneavoastră. Dar oare de unde vin toate aceste exagerări? Este posibil să fi moştenit această tendinţă de la părinţi? Sau poate am căpătat-o în timp şi am alimentat-o cu angoasele zilnice şi cu teama obsesivă faţă de afecţiunile grave?

Şi pentru că am reuşit să ne „convingem” atât de mult că avem o boală, mergem la doctori care să ne-o confirme. Chiar şi atunci când medicul ne asigură că nu avem de ce să ne facem griji cu privire la starea noastră de sănătate, suntem convinşi că avem o boală gravă, pe care medicul nu a reuşit să o descopere. Şi atunci mergem la alt medic, pentru a doua opinie. Este bine să ceri o a doua opinie, dar nu când ai o lipsă de calciu, de exemplu, ci atunci când există cu adevărat suspiciuni de afecţiuni mai grave.

Încercaţi exerciţii de respiraţie

De multe ori, temerile noastre nejustificate sunt puse şi pe seama respiraţiei incorecte. De aceea, atunci când nu reuşiţi să vă scoateţi din minte scenariile pesimiste, controlaţi-vă respiraţia, considerată un adevărat barometru al stării psihice. Astfel, puteţi alunga stările de nelinişte care însoţesc ipohondria prin respiraţia abdominală, care presupune să inspiri prelung, pentru a umple partea inferioară a plămânilor şi să respiri lung, lent şi regulat. Psihologii recomandă respiraţia abdominală mai ales pentru depăşirea atacurilor de panică şi a stărilor depresive care hrănesc boala imaginară.

Ce vă poate ajuta

Evitaţi să vă puneţi singur diagnostic căutând pe internet semnificaţia simptomelor dumneavoastră. De asemenea, psihologul vă poate ajuta să găsiţi singur cele mai bune modalităţi pentru a vă elibera de suferinţele imaginare.

O altă metodă pentru a vă elibera de gândurile ipohondrice este terapia prin scris. Aşadar, eliberaţi-vă temerile scriind despre ele.