Impulsuri radio primite dintr-o galaxie pitică

A fost identificat locul cosmic de unde provin nişte misterioase impulsuri radio rapide.

Locul cosmic de unde provin nişte misterioase fenomene cosmice neregulate, impulsuri radio rapide (FRB - fast radio bursts) cu durate de ordinul milisecundelor, detectate pentru prima oară în urmă cu aproximativ 10 ani, a fost identificat de cercetători de la Universitatea Cornell (SUA) într-o galaxie pitică situată la peste trei miliarde de ani lumină distanţă de Pământ, conform unui studiu publicat în revista „Nature”.

Impulsurile radio rapide sunt nişte flash-uri de unde radioelectrice de energie înaltă. Detectat în premieră în 2007, acest fenomen îi intrigă de un deceniu pe oamenii de ştiinţă care încearcă să-i înţeleagă originea. Până în prezent au fost detectate doar 18 episoade FRB.

În cursul anului trecut cercetătorii au descoperit că unul dintre aceste fenomene FRB, identificat în noiembrie 2012 de radiotelescopul Arecibo din Porto Rico, se repeta în mod neregulat. O echipă internaţională condusă de Shami Chatterjee, de la Universitatea Cornell, a identificat sursa acestui impuls denumit FRB 121102, folosind reţeaua de radiotelescoape Karl Jansky Very Large Array (VLA), din New Mexico. „La început acest FRB a fost detectat de radiotelescoape doar printr-o singură antenă, la o rezoluţie foarte scăzută. Apoi noi am reuşit să aflăm de unde provine graţie unor telescoape de rezoluţie mai înaltă”, a explicat Shami Chatterjee.

Anul trecut, în cursul a 83 de ore de observaţii, timp de şase luni, VLA a detectat nouă impulsuri ale acestui FRB. „O lungă bucată de vreme nu am observat nimic şi apoi am detectat o serie de impulsuri care ne-au furnizat toate datele de care aveam nevoie”, a declarat astrofizicianul Casey Law de la Universitatea California din Berkeley, într-un comunicat.

Apoi, cu ajutorul telescopului optic Gemini North din Hawaii, cercetătorii au stabilit că sursa acestor impulsuri radio se găseşte într-o galaxie pitică situată la peste trei miliarde de ani lumină de Terra. „O umilă şi modestă galaxie”, după cum o caracterizează Shriharsh Tendulkar, de la Universitatea McGill din Montreal.

Ipoteze lansate de cercetători

Cercetătorii propun câteva ipoteze cu privire la identitatea obiectului cosmic care ar putea produce astfel de impulsuri radio rapide.

Înainte de descoperirea acestui fenomen FRB recurent, ipoteza cea mai răspândită era că impulsurile radio rapide (până atunci fenomene izolate), ar putea fi provocate de evenimente catastrofale soldate cu distrugerea sursei: explozia unei stele masive în stadiul de supernovă sau ciocnirea a două stele neutronice. Însă observarea unui fenomen FRB recurent a demontat această ipoteză, devenind clar că sursa impulsurilor nu a fost distrusă.

„Poate fi vorba despre un fenomen asociat unui nucleu galactic activ. Sau, poate mai plauzibil, de impulsurile gigantice emise de un magnetar” (n.r. - o stea neutronică ce generează un câmp magnetic extrem de intens), conform lui Shami Chatterjee.

Chiar dacă răspunsul cu privire la identitatea obiectului cosmic aflat la originea acestor impulsuri radio nu este clar, datele obţinute de cercetători pot schimba tot ceea ce credeam că ştim despre aceste fenomene, conform comentariilor publicate de revista Nature pe această temă.

„Sarcina cea mai urgentă este de a descoperi dacă FRB 121102 este un fenomen reprezentativ pentru toate celelalte astfel de impulsuri radio rapide”, mai susţine Shami Chatterjee. „Cred că este vorba de un singur tip de sursă pentru astfel de fenomene, însă dacă vom descoperi că lucrurile nu stau aşa, cu atât mai bine: înseamnă că natura ne-a oferit două mistere amuzante de rezolvat în loc de unul singur”, a adăugat el.

China va căuta unde gravitaţionale din Tibet

China va construi, în Regiunea Autonomă Tibet, telescoapele de detectare a undelor gravitaţionale situate cel mai sus pe Pământ. Dispozitivele urmează să fie ridicate la peste 5.000 metri altitudine în vederea detectării chiar şi a celor mai slabe ecouri ce rezonează din univers, acestea putând oferi informaţii preţioase cu privire la Big Bang.

Construcţia primului telescop, Ngari 1, a început deja, la 30 de kilometri sud de oraşul Shiquanhe din prefectura Ngari, a anunţat Yao Yongqiang, cercetător-şef la Observatoarele Astronomice Naţionale din cadrul Academiei de Ştiinţe din China. Aflat la înălţimea de 5.250 de metri deasupra nivelului mării, telescopul va detecta şi va colecta informaţii preţioase cu privire la undele gravitaţionale primordiale din emisfera nordică. Acesta deveni operaţional până în anul 2021.

Potrivit lui Yao, cea de-a doua fază a proiectului vizează construcţia unei serii de telescoape purtând numele Ngari 2 amplasate la circa 6.000 de metri deasupra nivelului mării. Specialistul nu a oferit însă informaţii cu privire la data la care urmează să fie încheiată această etapă.

Bugetul pentru cele două faze de ridicare a observatorului Ngari pentru detectarea undelor gravitaţionale este estimat la 130 de milioane yuani (18,8 milioane de dolari).

Printre iniţiatorii proiectului se numără Institutul pentru Fizica Energiilor Înalte, Observatoarele Astronomice Naţionale şi Institutul pentru Microsisteme şi Tehnologia Informaţiei din Shanghai.

Altitudinea foarte mare, cerul senin şi activitatea umană redusă recomandă Ngari drept unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru detectarea micilor fluctuaţii ale luminii cosmice. Potrivit lui Yao, observatorul Ngari se va număra printre cele mai importante baze de observaţie a undelor gravitaţionale primordiale din lume, alături de Telescopul de la Polul Sud şi de unitatea situată în Chile, în deşertul Atacama.

Conceptul undelor gravitaţionale a fost emisă de Albert Einstein în cadrul teoriei relativităţii, în urmă cu un secol, însă abia în 2016 oamenii de ştiinţă din cadrul Observatorului interferometru laser de unde gravitaţionale (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - LIGO) au anunţat dovada existenţei acestor unde, reîmprospătând interesul cercetătorilor din lumea întreagă.