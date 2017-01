Model transsexual pe podiumurile din India

« Alte stiri din categoria Magazin

Un model transsexual va defila în premieră, luna următoare, la unul dintre evenimentele de top de pe scena indiană de modă, semn al unei deschideri a societăţii din această ţară faţă de o comunitate care continuă să fie ostracizată în ciuda legilor emise în ultima perioadă pentru a asigura acestor persoane o mai bună protecţie şi mai multe şanse.

Anjali Lama, din Nepal, a dat pentru prima oară audiţie pentru Lakmé Fashion Week în urmă cu un an, dar a fost respinsă, însă ea va defila anul acesta pentru mai mulţi designeri în cadrul evenimentului care se va desfăşura între 1 şi 5 februarie la Mumbai. „La început nu mi-a fost uşor, am avut parte de atât de multă respingere şi discriminare. Acum, răspunsul pe care îl primesc din partea industriei de modă după ce am fost selectată mi se pare copleşitor, iar alte persoane transsexuale îmi spun că sunt mândre de mine”, a declarat Lama, în vârstă de 32 de ani, pentru Thomson Reuters Foundation.

Născută sub numele Nabin Waiba Tamang, Lama susţine că a adoptat numele Anjali, unul obişnuit în India şi Nepal, după ce un prieten transsexual i l-a sugerat. Ea s-a înscris la Academia de modeling din Kathmandu fără a spune acest lucru familiei. Însă, când cineva din satul său a aflat că trăia ca o femeie transsexuală şi a dezvăluit totul membrilor familiei sale, aceştia au rupt legătura cu ea şi i-au spus că i-a dezamăgit. „Până la un moment dat, mama a fost mai înţelegătoare, însă pe atunci nu exista un nivel prea mare de conştientizare. Acum există mai multă înţelegere şi acceptare în Nepal, iar acest lucru a ajutat şi alţi oameni ca mine să iasă la lumină”, a povestit Lama.

Începând din 2006, după un deceniu de conflicte dintre Nepal şi rebelii maoişti, a început să crească gradul de conştientizare cu privire la drepturile comunităţii LGBT din această ţară. În 2007, Curtea Supremă a dispus ca cetăţenii să aibă dreptul să-şi aleagă identitatea sexuală.