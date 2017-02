Americanii pregătesc un nou avion supersonic de pasageri

« Alte stiri din categoria Magazin

Compania Boom a făcut public prototipul avionului care se doreşte a fi un demn urmaş al celebrelor avioane supersonice Concorde.

O companie din Colorado a anunţat că este pe cale să construiască cel mai rapid avion de pasageri din lume, care ar urma să zboare cu o viteză de 2,2 ori mai mare decât cea a sunetului. Noul avion ar putea ajunge de la New York la Londra în numai trei ore şi jumătate, iar marile companii şi-au arătat deja interesul de a investi în acest proiect , relatează CNN.

La 41 de ani de la primul zbor supersonic de pasageri, compania aerospaţială Boom a făcut public prototipul său de avion, care se doreşte a fi noua generaţie de avioane Concorde. XB-1 sau „Baby Boom” este un prototip al avionului supersonic care va fi gata până în 2020, iar până la sfârşitul acestui an ar trebui să se înceapă testele de zbor.

Avionul companiei Boom ar urma să zboare de două ori mai repede decât viteza sunetului şi de 2,6 ori mai repede decât oricare altă companie de linie, la un preţ dus-întors pentru zborurile transatlantice de aproximativ 5.000 de dolari, un sfert din preţul practicat de compania Concorde.

Pentru a reduce greutatea, avionul va fi realizat din fibră de carbon în loc de aluminiu. Scaunele vor fi dispuse pe două rânduri a câte un scaun, astfel încât pasagerii vor putea sta la geam şi vor putea avea mai uşor acces la culoar. Avionul va zbura la circa 18 kilometri altitudine, fapt ce ar însemna că pasagerii ar putea vedea curbura Pământului. Spre deosebire de Concorde, care avea 100 de locuri, avionul Boom va avea doar 50-55.

Gigantul Virgin Airlines şi-a arătat deja interesul pentru construirea şi achiziţionarea a 10 astfel de avioane, valoarea contractului ridicându-se la două miliarde de dolari. Compania Boom a mai încheiat un contract în valoare de cinci miliarde de dolari cu o companie europeană a cărui nume nu a fost dezvăluit, au declarat reprezentanţii firmei pentru TechCrunch.

Concorde, un avion de legenda

Avioanele supersonice Concorde au intrat în serviciu pe 21 ianuarie 1976 şi a efectuat ultimul zbor pe 24 octombrie 2003.

Aérospatiale-BAC Concorde, denumirea completă a avionului, a fost construit în urma unui tratat guvernamental încheiat între Franţa şi Marea Britanie, respectiv companiile Aérospatiale şi British Aircraft Corporation.

Aeronavele Concorde au operat timp de 27 de ani zboruri transatlantice din Heathrow (Londra) şi Charles de Gaulle (Paris) către JFK (New York) şi Dulles (Washington), zburând cu viteze record şi parcurgând aceste distanţe în mai puţin de jumătate din timpul celorlalte avioane. În timp ce un avion comercial făcea şapte ore pentru un zbor transatlantic, avionul supersonic parcurgea distanţa în trei ore. Cum diferenţa de fus orar era de şase ore, pasagerii ajungeau la New York practic cu trei ore înaintea orei de plecare de la Paris, ceea ce a făcut ca deviza sub care zburau aceste avioane să fie: „Ajungem înainte de a pleca!”

Confortul la bord nu era deosebit, dimpotrivă chiar, comparativ cu celelalte avioane comerciale din anii ’90, spaţiul era restrâns iar monitoare video şi scaunele rabatabile erau absente, dar durata scurtă a zborului compensa aceste neajunsuri. În plus, la bordul lui Concorde se oferea şampanie gratuit iar mâncarea, aleasă, era servită cu tacâmuri de argint în miniatură.

Avionul putea atinge viteza medie de croazieră de 2,02 Mach (circa 2.140 km/h) şi o altitudine maximă de zbor de 18.300 metri. Experienţa trecerii barierei sunetului era însoţită de o scurtă accelerare susţinută şi era întotdeauna anunţată pasagerilor de către piloţi. Zburând la altitudine dublă faţă de a unui avion convenţional, prin ferestre se putea observa concorde 3distinct curbura Pământului iar turbulenţele erau rare.

Concorde avea aripile în forma literei delta şi patru motoare Olympus construite în cooperare de către Rolls-Royce şi SNECMA. Proiectat într-o perioadă în care costurile combustibilului nu reprezentau o problemă (anii ’60), faza de dezvoltare a acestui avion s-a dovedit a fi un mare eşec economic. Criza petrolului din 1973, dar şi problemele legate de mediu, precum boom-ul sonic, zgomotul la decolare şi poluarea, au făcut ca multe dintre companiile care iniţial îşi arătaseră interesul pentru a achiziţiona acest tip de avion (printre care Continental Airlines, Japan Airlines, Lufthansa, American Airlines, Air Canada, Iran Air, Middle East Airlines) să se retragă. Din cele 100 de aparate ce trebuiau construite într-o primă fază, în final s-au construit numai 20 (10 pentru Franţa, 10 pentru Marea Britanie).

Accidentul care a distrus un mit

Accidentul din 25 iulie 2000, singurul cu victime al acestui tip de avion, a dus la retragerea din serviciu a acestui spectaculos avion.

În accidentul de acum 16 ani şi jumătate, zborul Air France 4590 s-a prăbuşit în Gonesse, Franţa, omorând toţi cei 100 de pasageri, nouă membri ai echipajului şi patru persoane aflate la sol.Conform raportului anchetei conduse de Biroul de investigare al accidentelor din Franţa (BEA), accidentul ar fi fost produs de o lamelă de titan căzută de la un avion DC-10 al companiei Continental Airlines care decolase cu câteva minute mai devreme. Acest fragment metalic a produs explozia unui cauciuc al trenului de aterizare stâng al avionului Concorde. O bucată din cauciucul explodat a lovit rezervorul de combustibil şi a rupt un cablu electric. Impactul a cauzat o undă de şoc hidrodinamică care a fisurat rezervorul în apropierea zonei de impact. Această fisură a provocat o pierdere masivă de combustibil care s-a aprins de la cablurile avariate care produceau scântei. Echipajul a oprit motorul în urma alarmei de incendiu, dar nu au putut să ridice terenul de aterizare, îngreunându-se ascensiunea aparatului. Rămas fără putere, avionul a intrat în picaj, prăbuşindu-se peste un hotel din Gonesse.

Raportul BEA a fost însă contestat şi au fost invocate argumente precum supraîncărcarea avionului, distribuţia neuniformă a combustibilul sau lipsa unei componente vitale din trenul de aterizare.