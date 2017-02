Bob Dylan va lansa un triplu album cu versiuni clasice

« Alte stiri din categoria Magazin

Bob Dylan a anunțat lansarea iminentă a ’Triplicate’, un triplu album în care legendarul artist reinterpretează piese clasice ale muzicii americane, relatează EFE.

’Triplicate’ va fi lansat pe piață la 31 martie, deși pe site-ul artistului se poate deja asculta piesa ’I Could Have Told You’, o avanpremieră a noii sale producții discografice.

După ’Shadows in the Night’ (2015) și ’Fallen Angels’ (2016), două albume dedicate reinterpretării unor piese cântate odinioară de Frank Sinatra, Dylan continuă să se inspire din tematica legendarului artist cu ’Triplicate’, care va fi compus din trei albume tematice ’’Til The Sun Goes Down’, ’Devil Dolls’ și ’Comin’ Home Late’, cu câte zece piese fiecare.

’Triplicate’ va include piese precum ’Stormy Weather’, ’September of My Years’, ’As Time Goes By’, ’How Deep is the Ocean’ sau ’Day In, Day Out’. Cu Jack Frost ca producătoare, pseudonimul folosit de Bob Dylan, noua sa producție discografică, a 38-a din ampla sa carieră de muzician, a fost înregistrată în studioul Capitol din Los Angeles.

Considerat una din figurile emblematice ale muzicii folk din secolul XX, Dylan a fost recompensat anul trecut cu premiul Nobel pentru Literatură pentru a fi creat "noi expresii poetice în cadrul marii tradiții a cântecului american".