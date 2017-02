Minogue câştigă o luptă în războiul "Kylie"

« Alte stiri din categoria Magazin

Kylie Minogue a obţinut o victorie în disputa cu vedeta de reality show Kylie Jenner în ceea ce priveşte folosirea numelui comun Kylie ca marcă înregistrată în campaniile publicitare de pe teritoriul SUA, scrie UPI.

Biroul de mărci înregistrate şi patente din SUA a respins cererea lui Jenner, relatează Global News, însă vedeta de televiziune intenţionează să meargă mai departe în justiţie pentru a putea folosi numele Kylie pentru linia sa de articole vestimentare şi produse de frumuseţe. Minogue şi compania familiei sale, KDB Pty Ltd, au stipulat iniţial că marca lui Jenner va crea confuzie între consumatori şi va estompa brandul său.

Cântăreaţa australiană deţine marca înregistrată pentru Kylie în serviciile de divertisment şi înregistrări muzicale alături de domeniul Kylie.com, conform revistei People.

În documentele înaintate curţii, Minogue a denumit-o pe Jenner „personalitate secundară de televiziune” care apare în calitate de „personaj secundar” în emisiunea „Keeping Up with the Kardashians” şi al cărei exhibiţionism fotografic şi postări controversate au fost criticate de grupurile pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi din partea comunităţii afro-americane.