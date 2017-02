NOUTĂŢI EDITORIALE la Editura NICULESCU

« Alte stiri din categoria Magazin

Îndrăzneşte! De la idei inovatoare la poveşti de succes

Autor(i): Peter H. Diamandis, Steven Kotler

„Lucrarea de faţă este un ghid adresat oamenilor care cred că pot schimba lumea, oferind sfaturi de nepreţuit despre cum se poate face acest lucru cu ajutorul parteneriatelor şi a noilor tehnologii.”

BILL CLINTON, fost preşedinte al SUA



„Dacă ar trebui să citiţi o singură carte de afaceri, aceasta ar fi cea mai bună alegere. Când eu şi Peter am fondat, împreună, Universitatea Singularity, am făcut-o pe baza ideilor schimbării exponenţiale şi a tehnicii învaţă făcând. Această carte explică, clar, cum trebuie puse în practică aceste principii, pentru a schimba lumea şi a depăşi lipsurile civilizaţiei umane.”

RAY KURZWEIL, inventator, autor, director la Google,

decan al Universităţii Singularity





Cartea este structurată în trei părţi. Prima parte ne oferă o privire aprofundată asupra unor tehnologii precum imprimarea 3D, inteligenţa artificială, robotica şi biologia sintetică. Partea a doua se concentrează pe psihologia celor curajoşi, învăţând din experienţa unor antreprenori miliardari precum Larry Page, Elon Musk, Richard Branson şi Jeff Bezos. În plus, Peter H. Diamandis ne dezvăluie secretele antreprenoriatului, el însuşi un antreprenor de succes care a fondat 15 companii, cum ar fi: Universitatea Singularity, XPRIZE, Planetary Resources şi Human Longevity. Cartea se încheie cu o analiză a celor mai bune practici care permit oricui să beneficieze de puterea mulţimii superconectate din ziua de azi.



Îndrăzneşte! este deopotrivă un manifest şi un manual. Poate fi cartea de căpătâi a antreprenorului vizionar de astăzi, de unde acesta va afla cum se folosesc tehnologiile emergente, gândirea la nivel global şi puterea incredibilă a instrumentelor de crowdsourcing şi crowdfunding.