« Alte stiri din categoria Magazin

Maria trăgea un pui de somn în ajunul Anului Nou. După ce s-a trezit, i-a spus soţului ei:

- Gheorghe, am visat că mi-ai dat un inel cu diamante ca şi cadou de Anul Nou. Ce crezi că înseamnă asta?

"Aha, vei afla diseară", răspunse Gheorghe cu un zâmbet pe fată. La miezul nopţii, pe măsură ce Anul Nou se apropia Gheorghe îi dă Mariei un pachet mic, împachetat frumos. Entuziasmată şi fericită, aceasta deschide repede cadoul. Şi astfel, în mâinile ei, avea o carte denumită "Interpretarea visurilor".

Planuri de an nou: 2013: Greutatea mea vă fi sub 60 de kg. 2014: Am să urmez strict noua mea dietă iar greutatea mea vă ajunge sub 65 de kg. 2015: Voi dezvolta o atitudine realistă cu privire la greutatea mea. 2016: Voi face sport de 3 ori pe săptămână. 2017: Am să încerc să trec prin faţa unei săli de sport odată pe săptămână.

Se întâlnesc doi beţivi de dimineaţă:

- Ai luat micul dejun astăzi?

- Nu, nici măcar o picătură...

El şi ea pe stradă. Trece un bărbat tânăr, care o salută pe ea.

Cine e? Întreabă el.

Un membru al cercului meu.

Apoi altul, altul, aceleaşi întrebări, aceleaşi răspunsuri.

Trece o tipă, pe care el o salută.

Cine e? Întrebă ea.

Un cerc al membrului meu.

- Fiica mea, mi s-a spus că fumezi.

- Da? Pe cine n-am salutat în faţa blocului?

Se întâlnesc două prietene:

- Fată, ce te-ai îngrăşat!

- Să mă fi văzut acum 2 luni, eram şi mai grasă!... Arătam aşa, ca tine!

Un era tip la frizerie, şi cum stătea el acolo la tuns, a văzut în oglindă o gagică drăguţă care stătea pe acolo. Se întoarce către ea şi-i spune:

- "Păpuşica, eşti atât de drăguţă, nu vrei să întâlnim mai târziu? Femeia:

- “Sunt măritată!”

- “Şi ce dacă?!” îi zice asta “spune-i soţului tău că te duci la spital să vizitezi o prietenă..”

- “Spune-i tu” îi zice gagica “el e cel care te râde în cap”.

Tatăl îi spune feciorului:

- A face cunoştinţă cu o femeie pe internet este neserios.

- Tată, tu unde ai făcut cunoştinţă cu mama?

- În cazinou...

Îmi taie azi unu’ calea la semafor, îmi frânează în faţă şi apoi îmi ocupă şi locul de parcare la supermarket.

Colac peste pupăză, imediat după aia, maşina lui mi-a murdărit cheia de vopsea.

Cafeaua este o băutură magică.

O mulţime de copii au apărut pe lume numai după expresia: "Ieşi la o cafea?"

- Condamnat la moarte, care este ultima ta dorinţă?

- Să vizionez serialul” Tânăr şi Neliniştit”, cap-coadă, cu tot cu publicitate.

Un viitor ginerică întreabă la Radio Erevan:

- Ce este luna de miere?

- Este un concediu pe care îl capătă bărbatul înainte de a lucra pentru noul şef.

- Mâine aniversăm 40 de ani de la căsătorie, am putea tăia porcul?

- De ce, răspunde soţul, doar nu e vina lui...

- Nu prea îmi place cum te-ai îmbrăcat cu rochia de mireasă, mi-a zis soacra mea.

- La următoarea nuntă o să fie mai bine, mamă soacră.

Un avocat îl sună pe clientul sau:

- Astă noapte v-a murit soacra. Ce să comand: înmormântare, crematoriu sau îmbălsămare?

Clientul:

- Comandaţi totul, nu vreau să risc.

Vorbesc două prietene:

- Am făcut cunoştinţă pe net cu trei bărbaţi: primul este bogat, al doilea - deştept iar al treilea este un dansator desăvârşit. Pe care să-l aleg?

- Ştii dragă, cred că cel mai uşor e să-l înveţi pe primul să citească şi să danseze.

- Mamă, un bărbat şi o femeie aleargă dezbrăcaţi pe câmp!

- Lasă fiule, nu te uita, cine ştie, sunt nişte sălbatici!

- Femeia o fi ea sălbatică, dar bărbatul e chiar tatăl nostru!

- Ce este acela un impresar?

Radio Erevan: Este acea persoană fizică, de factură artistică, care transformă curvele în lebede.

În salonul pacientului intră o asistentă:

- Spune-mi te rog, am vreo speranţă?

- Nu. Nu eşti pe gustul meu!

Întrebare la Radio Erevan:

- Devin soţiile noastre, cu ajutorul măştilor cosmetice, mai frumoase?

- În principiu da, dar numai pentru scurt timp, pentru că măştile cosmetice după uscare trebuie date jos.