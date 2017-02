Ana Mureşan, mama Daciilor şi a televizoarelor color

« Alte stiri din categoria Magazin

Ana Mureşan era speranţa românilor care visau la o maşină în faţa blocului şi la un televizor color sub mileul din sufragerie.

Pe 17 decembrie 1989, la 17.40, în plină şedinţă a Comitetului Politic Executiv (CPEx) al Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Român (PCR), Nicolae Ceauşescu trânteşte hârtiile pe care le ţine în mână, se ridică de pe scaun şi exclamă ritos: „Atunci, alegeţi-vă alt secretar general!“. Momentul demisiei unui dictator, deşi teatral, evident ipocrit, naiv poate chiar uşor caraghios, vine ca un şoc pentru cei 31 de demnitari comunişti aflaţi în încăpere. Probabil că nimeni nu crede cu adevărat trucul candid al lui Ceauşescu, însă grupul consimte spontan, să intre în distribuţia acestei comedii absurde. Tovarăşii insistă să-l recupereze din drum, Elena Ceauşescu pune paie pe foc – „Uite ce i-aţi făcut lu’ Tovarăşu’“ –, presiunea e mare, tensiunea se ridică şi ea, anxietatea e generalizată, pare sfârşitul lumii. Comedia absurdă e o dramă. Ana Mureşan, membru supleant al CPEx şi ministru al Comerţului Interior, nu mai poate să se stăpânească şi începe să plângă. Totul durează trei minute.

Pe 22 decembrie 1989, la ora 10.00 şi câteva minute, în ultima şedinţă CPEx condusă de Nicolae Ceauşescu, dominată de aceeaşi atmosferă de maximă surescitare, Ana Mureşan îşi recapătă pragmatismul de altădată: „Acum trebuie să avem şi noi bâte să ne apărăm“. Elena Ceauşescu îi răspunde: „Du-te, Ană, mobilizează-ţi femeile şi apără unităţile de comerţ“. Ana Mureşan încuviinţează: se întoarce la minister, dă ordin ca în instituţia pe care o conduce să fie aduse cozi de lopeţi şi transmite în ţară ca fiecare subordonat să se mobilizeze. Din ministerul său, nu vine niciun angajat. Nu e de ajuns, aşa că iese singură în stradă cu o bâtă şi înfruntă curajoasă o mână de trecători pe care-i vede spărgând geamuri. „Am văzut-o pe Ana Mureşan care striga la tineretul de pe stradă că sunt huligani, derbedei. Avea un băţ în mână şi alerga după o fată să o lovească strigând: «vagaboanda!»“, spune un martor citat de Viorel Domenico în „De cealaltă parte a baricadei“.

Ultimul străjer al comunismului

După ce-şi varsă năduful şi după ce contribuie şi ea cum poate la calmarea „huliganilor“, e trasă înapoi în clădire în huiduielile străzii. Domenico spune că, abia atunci când urcă în biroul ministerial, Ana Mureşan află că semizeii pentru care se lupta ea pe străzi cu bâta în mână o părăsiseră deja: la 12.08, Nicolae şi Elena Ceauşescu se înălţau de pe clădirea CC-ului la bordul unui elicopter. Carevasăzică, Ana Mureşan era ultimul străjer al comunismului românesc, în linia întâi a contrarevoluţiei, chiar şi atunci când nimeni, nici măcar liderii ei absoluţi, nu mai credeau că România va rămâne ceauşistă.

Editează „Femeia în sprijinul Revoluţiei“

„Întoarsă la minister, m-am pus la dispoziţie noii puteri în stat, susţinând Revoluţia. Astfel, mi s-a trasat ca sarcină, ordin să luăm măsuri de funcţionare a fabricilor de pâine, lapte, carne, depozite pentru a nu paraliza aprovizionarea. La sarcina noii puteri, a domnului Iliescu, am aprovizionat fostul CC, TV, Radio, cu alimente, apă minerală“, va explica Ana Mureşan pirueta pe care o făcuse pentru a intra în coregrafia noii puteri. Va fi inutil. Pe 10 ianuarie 1990, va fi arestată în „lotul CPEx“ şi acuzată, printre altele, de complicitate la genocid. În proces, le dă procurorilor mai multe detalii despre activitatea sa revoluţionară: „Am luat măsuri să funcţioneze fabricile de pâine. Pe linia organizaţiilor de femei am luat măsuri de ajutorare a revoluţionarilor de la TVR şi din alte locuri. Am elaborat şi primele numere din revista «Femeia în sprijinul Revoluţiei»“.

16 ani de închisoare

De la conducerea editorială a publicaţiei revoluţionare pseudofeministe, Ana Mureşan ajunge în puşcărie, la Jilava, alături de tovarăşele Suzănica Gâdea şi Lina Ciobanu. Potrivit memoriilor lui Dumitru Popescu-Dumnezeu, cele trei femei fuseseră cazate în pavilionul lăuzelor, o clădire relativ izolată de restul foştilor demnitari, destinată activităţilor de clinică din puşcărie. „Trăiau aproape de drept-comuni şi obscenitatea deţinutelor le neurasteniza. Erau mai deprimate decât noi, fiincă erau mai expuse iradierii penitenciare“, scrie Dumitru Popescu în „Cronos autodevorându-se“.

La 20 aprilie 1992, după ce i se va fi schimbat încadrarea juridică din participare la genocid în complicitate la omor deosebit de grav, Ana Mureşan primeşte cea mai mare pedeapsă din lot: 16 ani. Se pare că rămâne o prezenţă discretă în penitenciar, în contrast puternic cu felul în care rămăsese în memoria românilor.

Filantropul Ana Mureşan

În martie 1994, Ana Mureşan e graţiată de preşedintele Ion Iliescu şi se reprofilează: înfiinţează fundaţia caritabilă Umanitaria, prin intermediul căreia le va mări pensiile unor foşti demnitari comunişti, colegi în CPEx sau în cine mai ştie ce comitete. Oricum, femeia îngroaşă rândurile societăţii civile din România anilor ’90: e primită drept membru al Asociaţiei Păgubiţilor de Autoturisme, al cărei scop era recuperarea banilor depuşi de români la CEC în aşteptarea unei maşini. Pentru mulţi dintre români, asocierea aceasta e cel puţin curioasă: până la urmă, Ana Mureşan, în calitate de ministrul al Comerţului Interior în comunism, era persoana care dădea aprobările pentru maşini, imposibil de achiziţionat fără patalamaua ministerială. Dar implicarea ei în treburile Asociaţiei nu se datorează sindromului Stockholm pe care l-ar fi putut avea păgubiţii, ci faptului că însăşi Ana Mureşan fusese dezavantajată de instituţia pe care o conducea.

Ultimele leşinuri

În plus, se înscrie în Partidul România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor, pe care-l cunoştea dinainte de ’89. În politica României postdecembriste însă, Ana Mureşan se remarcă mai degrabă prin momentele sale de absenţă. Vadim e adesea deranjat de aţipelile femeii la conferinţele sale şi, spre deliciul jurnaliştilor, de leşinurile dese.

Pe 20 martie 2010, Ana Mureşan se stinge din viaţă, la capătul unei lupte continue pentru politica românească.

În mentalul colectiv însă, Ana Mureşan nu a rămas drept vinovatul pentru vitrinele goale ale magazinelor, ci drept nomenclaturistul care dădea aprobare pentru cumpărarea de autoturisme, televizoare color, maşini de spălat etc. Românii care voiau să cumpere un autoturism trebuiau să se înscrie pe o listă de aşteptare printr-o cerere adresată ministrului Comerţului Interior, după ce depuneau cel puţin jumătate din preţul autoturismului şi dovata autentificării la notariat că nimeni din familie nu mai posedă altă maşină. Odată lista întocmită şi aprobată, fiecare aştepta să-i vină rândul la poarta fabricii. Numai că toată această procedură putea să dureze ani.