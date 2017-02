« Alte stiri din categoria Magazin

Doi francezi, aflaţi în Anglia, nu avuseseră ocazia să vadă deloc soarele în două săptămâni. Ca să se dumirească, l-au întrebat pe recepţionerul de la hotel:

– Pe aici plouă des?

– Cam de două ori pe an, domnule.

– Şi cât tine?

– Cam şase luni...

Într-o distilerie din Glasgow, un muncitor vine în goană la patron:

– Şefu’, nenorocire! McGregor a căzut în butoiul cu whiskey.

– Cumplit! S-a înecat?

– Până la urmă, da.

– Cum adică, „până la urmă”?

– Adică a mai apucat să scoată capul de trei ori, cerând de fiecare dată câte o măslină.

Tata, ce se întâmplă cu un fotbalist atunci când nu mai vede bine?, întreabă Ionuţ.

- Devine arbitru, răspunde tatăl.

Casa unei blonde era în flăcări. A sunat la 112 şi începu să strige:

- Ajutaţi-mă vă rog! Îmi arde casa! Grăbiţi-vă!

Operatorul îi spuse:

- Ok, calmaţi-vă, vom ajunge în curând. Cum ajungem la casa dumneavoastră?

La care blonda răspunse:

- Cu maşina aia mare şi roşie... Evident!

O brunetă şi o blondă decorează bradul de Crăciun.

Bruneta bagă în priză instalaţia electrică pentru pom şi o întreabă pe blondă:

– Funcţionează? Blonda răspunde:

– Da, nu, da, nu, da, nu...

Intră o blondă într-o farmacie şi întreabă:

- Aveţi ochelari?

- Pentru soare?

- Nu, nu, pentru mine!

Auzi Nae, nevastă-mea s-a dus la dentist şi de frică i-a zis că mai bine face un copil, decât să-şi scoată o măsea.

– Şi ce i-a zis dentistul?

– Hotărâţi-vă doamnă, ca să ştiu cum aranjez scaunul...

Mă pregăteam să plec la pescuit, dar am observat că nu mai am ţigări. Am fost nevoit să iau din ţigările fiică-mii.

După o oră de pescuit am prins 3 delfini, 5 rechini, o balenă şi monstrul din Loch Ness...

- De ce sunt delfinii cele mai deştepte animale?

- Le trebuie numai două luni de captivitate ca să-i înveţe pe oameni să vină la capătul bazinului şi să le dea peşte.

Proaspăt căsătorit, soţul citeşte ziarul în sufragerie.

La un moment dat simte un miros puternic de ars.

- Iubito, găteşti sau calci?

Tatăl îi spune fiului o poveste: "A fost odată că niciodată o prinţesă frumoasă..."

- Asta-i o poveste pentru bebeluşi. Nu ştii una SF?, spune fiul.

- Bine: "A fost odată că niciodată o prinţesă astronaută..."

- Tată, insistă puştiul, zi-mi ceva ca pentru copii mai mari!

- Bine, bine. Dar promite-mi că nu mă spui lui mami: "A fost odată că

Niciodată o prinţesă goală puşcă...”

Patru doamne se întâlnesc la reuniunea de 30 de ani. Una din ele se duce să ia mâncare, timp în care celelalte trei încep să vorbească despre cât de bine situaţi sunt băieţii lor. Prima zice că băiatul ei are studii economice şi a devenit bancher; este atât de bogat că i-a dat cadou celui mai bun prieten al lui un autoturism Ferrari.

A doua se laudă că băiatul ei a devenit pilot şi are acum propria lui companie aeriană; este atât de bogat că i-a dat celui mai bun prieten al lui un avion privat.

A treia se grozăveşte şi mai mult, relevând că băiatul ei este inginer constructor şi are compania lui de construcţii; este aşa de bogat că i-a făcut celui mai bun prieten al lui cadou un... castel!

Cea de-a patra doamnă se întoarce cu farfuria plină şi le întreabă despre ce discută atât de animat.

Ele îi răspund că vorbesc despre succesele în viaţă ale fiilor lor şi o întreabă şi pe ea despre băiat.

Ea recunoaşte senină că fiul ei e homosexual şi lucrează într-un bar pentru gay. Cele trei doamne o căina, şi-i spun că trebuie să fie tare dezamăgită că băiatul ei n-a avut succes în viaţă.

„-Ah! Nu, băiatul meu o duce foarte bine. De ziua lui a primit cadouri un Ferrari, un avion privat şi un castel de la trei prieteni! “.

Ce spun diferite femei, din diferite ţări când sunt prinse în flagrant delict:

Englezoaica: " John, tu eşti un gentelman, aşa că închide uşa pe dinafară".

Franţuzoaica: "Jean, ce-i al tău e pus deoparte".

Unguroaica: "Ianoş, tu crezi ce vezi, sau crezi ce-ţi spun eu?"

Românca: "Ioane, numai în cap nu da!"

La Radio Erevan, un ascultător sovetic întreabă dacă e adevărat că după accidentul nuclear de la Cernobâl oamenilor le-au căzut dinţii...

- Da, dar nu tuturor, ci numai acelora care nu şi-au ţinut gura...!