Iubire ţinută la secret ani de zile de Nicole Kidman şi Lenny Kravitz

Nicole Kidman, 49 de ani, a surprins pe toată lumea confirmând o idilă pe care a avut-o în urmă cu mulţi ani cu muzicianul Lenny Kravitz, 52 de ani.

Actriţa se află în plină campanie de promovare a mini-serialului „Big Little Lies”, din care primul episod va fi difuzat în premieră în SUA duminică seară pe HBO, şi a acordat un interviu în care a dezvăluit un secret pe care mulţi nu îl ştiau.

Publicaţia „The Edit Net-a-Porter” este cea care a publicat marea dezvăluire, având în vedere că una din colegele de platou ale lui Nicole Kidman este chiar Zoë Kravitz, fiica celebrului cântăreţ american Lenny Kravitz. Actriţa a recunoscut că o cunoaşte demult pe Zoë, având în vedere că a fost pe punctul de a se căsători cu interpretul piesei „Are You Gonna Go My Way”. „O cunoşteam pentru că am fost logodită cu tatăl ei. Totul a rămas în familie! Îl admir pe Lenny. Este un tip extraordinar”, a mărturisit Kidman spre surprinderea tuturor.

Se ştia că cei doi au fost împreună, dar nu s-a făcut niciodată public faptul că au fost pe punctul de a se căsători. Lucrurile s-au întâmplat după divorţul de Tom Cruise, iar actriţa a asigurat că nu se simţea încă pregătită să treacă pe la oficiul stării civile.

Lenny Kravitz şi Nicole Kidman s-au cunoscut în 2003 şi au fost împreună un an.