Jada Smith, vedeta cu cel mai tonifiat corp de la Hollywood

Soţia în vârstă de 45 de ani a lui Will Smith este o adevărată atracţie de fiecare dată când apare la plajă, iar paparazzii nu ratează nicio apariţie a ei. Deşi are un băiat de 18 ani şi o fată de 16, Jada a spus că îi place trupul ei nu pentru că arată bine, ci pentru că este puternic. Vedeta care nu are un gram de grăsime în trup a impresionat şi de data aceasta cu musculatura să bine determinată. Îmbrăcată într-un costum de baie în două piese animal prinţ, Jada şi-a etalat silueta tonifiata pe plajele din Hawaii.

„Împreună cu antrenorul meu am creat un program special, deoarece îmi doresc o siluetă perfectă”, a mărturisit Jada, una dintre activităţi fiind urcatul pe scări cu greutăţi în mână. „Îmi place să urc scările. Este un exerciţiu perfect de cardio şi respiraţie", a explicat vedetă, aceasta mărturisind şi unul dintre motivele pentru care îi place să facă sport: "Când soţul meu de aproape 20 de ani nu îşi poate luat ochii de la mine? Este incredibil".

Deşi e o diferenţă de aproape 30 de ani între Jada şi fiica sa, Willow, ele par mai degrabă surori, mai ales că ambele se lauda cu fizicuri perfect tonifiate pe care şi le-au expus în costume de baie sumare.