Români campioni la magie

Orădeanca Anca Lucian şi soţul ei, Lucca Lucian au câştigat titlul de campioni europeni în magie mentală, la Campionatul European de magie ce a avut loc la Blackpool în Marea Britanie.

Campionatul European de magie se ţine o dată la trei ani, iar în ediţiile precedente nu s-a acordat premiul întâi.

Anca şi Lucca sunt şi vicecampioni mondiali în magie mentală, în urma rezultatului obţinut la Rimini, Italia în 2015. Cu titlul de campioni europeni de acum sunt automat calificaţi la campionatul mondial de anul viitor, care va avea loc în Corea de Sud, organizat tot o dată la trei ani.

Cu numărul lor de magie „The Mind-Reading Revolution”, Anca şi Lucca au obţinut o medie de 80 de puncte din partea celor cinci membri ai juriului internaţional, ceea ce le-a garantat premiul întâi. Ei au prezentat numărul în faţa a peste 3.000 de magicieni din întreaga lume la Opera House în Blackpool. Juriul a apreciat atât metoda inovativă folosită de cei doi, cât şi prezentarea artistică, bazată pe conflictul matrimonial dintre doi magicieni care vor să-şi dovedească unul altuia abilităţile de magie.

„Suntem mândri de faptul că magicienii prezenţi la campionat au încercat fără succes să ghicească detaliile trucului nostru. Pentru a elimina orice dubiu asupra autenticităţii numărului nostru, am anunţat în mod oficial că nu folosim asistenţi secreţi, aranjamente cu publicul sau orice aparatură electronică ascunsă. Dacă am încălca această promisiune, am fi obligaţi să plătim 1.000.000 de dolari oricărei persoane care dovedeşte acest lucru. Această promisiune este semnată printr-un act oficial notarial. Astfel numărul nostru de magie a ajuns să fie supranumit «The 1.000.000 dollar act»”, a declarat Anca Lucian, potrivit sursei citate.

Întrebaţi dacă vor divulga secretul iluziei lor, Anca a spus zâmbind „doar dacă chiar vreţi să ştiţi şi aveţi 1.000.000 de dolari puşi deoparte, am putea discuta”.