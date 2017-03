TRAPPIST-1, un vis îndepărtat

« Alte stiri din categoria Magazin

Descoperirea unui sistem solar cu şapte planete similare Pământului în relativa apropiere a Pământului, la „doar” 40 de ani lumină, reprezintă, fără îndoială, un moment important pentru astronomi şi în special pentru astrobiologii aflaţi în căutarea vieţii pe alte planete. Deocamdată, trebuie să ne mulţumim cu contemplarea acestui sistem solar de la distanţă, cu cele mai performante telescoape de care dispunem.

TRAPPIST-1 se află la aproximativ 40 de ani lumină distanţă, adică în jur de 369 de trilioane de kilometri. Am avea nevoie de 40 de ani pentru a ajunge la ele dacă am putea călători cu viteza luminii, însă, cel puţin deocamdată, nu există tehnologia necesară pentru a atinge astfel de viteze. Oamenii au construit şi trimis în spaţiu o serie de vehicule foarte rapide. Cu tehnologia din prezent, de cât timp am avea nevoie pentru a ajunge la sistemul solar TRAPPIST-1?, se întreabă SPACE.com.

Cunoscând viteza maximă de deplasare a unui vehicul cosmic, putem calcula de cât timp avem nevoie pentru a străbate distanţa până la TRAPPIST-1.

u New Horizons

New Horizons a survolat planeta pitică Pluto în 2015 şi în prezent străbate Centura Kuiper (de obiecte transneptuniene) spre marginile sistemului solar cu viteza de 14,31 kilometri pe secundă (51.500 km/h). Viteza lui New Horizons este foarte mare, dar chiar şi aşa ar avea nevoie de aproximativ 817.000 de ani pentru a ajunge până la TRAPPIST-1. Acest interval de timp este enorm dacă ţinem cont de faptul că specia Homo sapiens a apărut abia în urmă cu aproximativ 200.000 de ani.

u Juno

Sonda Juno, aparţinând NASA, a zburat mai repede decât New Horizons în timpul survolului giganticei planete Jupiter din 2016. Profitând de imensa putere gravitaţională a lui Jupiter, Juno a atins viteza maximă de aproximativ 265.000 km/h, devenind pentru o perioadă de timp cel mai rapid obiect creat de om. Dacă Juno s-ar deplasa constant cu această viteză maximă, ar avea nevoie de 158.600 ani pentru a ajunge la steaua TRAPPIST-1.

u Voyager 1

Sonda Voyager 1, cel mai îndepărtat obiect faţă de Pământ din istoria explorărilor spaţiale, a părăsit sistemul solar şi a pătruns în spaţiul interstelar în 2012. Conform NASA, viteza actuală a acestei sonde este de aproximativ 61.477 km/h, viteză cu care ar ajunge la TRAPPIST-1 în 685.130 de ani.

Voyager 1 se îndreaptă spre o altă stea, AC +79 3888, aflată mult mai aproape decât TRAPPIST-1, la aproximativ 17,6 ani lumină. Sonda va ajunge la aproximativ 1,7 ani lumină de această stea peste 40.000 de ani.

u Naveta spaţială

Toate aceste exemple sunt, însă, sonde spaţiale, dispozitive mici ce nu pot asigura transportul echipajelor umane. Astronauţii au călătorit în navetele spaţiale aparţinând NASA, care au fost retrase din 2011, după 30 de ani de misiuni, şi nu au fost încă înlocuite cu un vehicul similar. Aceste navete orbitau Pământul cu viteze maxime de 28.160 km/h. Dacă ar fi pornit spre sistemul solar TRAPPIST-1 ar fi avut nevoie de aproximativ 1,5 milioane de ani pentru a ajunge la destinaţie.

u Iniţiativa Breakthrough Starshot

Cea mai rapidă metodă de a ajunge atât de departe ar putea fi cea oferită de iniţiativa Breakthrough Starshot, susţinută de profesorul Stephen Hawking şi finanţată de miliardarul rus Yuri Milner şi de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Cei trei au anunţat anul trecut lansarea unui ambiţios proiect de misiune spaţială spre cel mai apropiat sistem stelar de Soare, Alpha Centauri, misiune care propune lansarea unei flotile de sute, poate chiar mii de minisonde spaţiale, propulsate de raze laser de pe Terra, care ar trebui să atingă o viteză maximă de 20% din viteza luminii şi să ajungă la sistemul Alpha Centauri în 20 de ani.

O viteză maximă de 20% din viteza luminii este cu adevărat impresionantă - 216 milioane de km/h - adică de aproximativ 4.000 de ori mai mare decât viteza sondei New Horizons! Sondele care se deplasează cu această viteză ar putea ajunge la TRAPPIST-1 în mai puţin de... două secole. Deocamdată, însă, acest concept există doar teoretic, fiind încă în faza de proiectare.

Concluzia este că tehnologia din prezent nu ne permite să ajungem la TRAPPIST-1 într-o singură viaţă de om aşa că, deocamdată, este important să nu ne facem încă planuri de vacanţă pe cele şapte planete din componenţa sa.

TRAPPIST-1, un sistem stelar cu planete foarte apropiate

Astronomii au descoperit în jurul unei stele pitice şi reci un fascinant sistem de şapte planete similare Pământului, dintre care trei ar putea adăposti oceane de apă lichidă şi, deci, potenţial pentru existenţa vieţii. Cele şapte planete, care au temperaturi apropiate de cele ale Pământului, gravitează în jurul unei stele mici, puţin luminoasă şi foarte rece. „Cele şapte minuni din sistemul TRAPPIST-1 sunt primele planete similare Pământului care au fost descoperite pe orbita unei astfel de stele. Acest sistem este, de asemenea, ţinta ideală pentru a studia atmosferele planetelor potenţial locuibile, de dimensiunea Pământului”, conform lui Michael Gillon, profesor la Universitatea din Liège şi coordonatorul studiului.

Spre deosebire de Soare, steaua TRAPPIST-1 este atât de rece încât apa lichidă poate exista la suprafaţa planetelor care o orbitează de la distanţe foarte mici, mult mai mici decât ar fi posibil în sistemul nostru solar. Această stea are doar aproximativ 8% din dimensiunea Soarelui. Toate cele şapte orbite planetare din sistemul TRAPPIST-1 sunt mai apropiate de steaua gazdă decât orbita lui Mercur faţă de Soare. Inedit este şi faptul că aceste planete sunt foarte apropiate una de cealaltă. Dacă un astronaut ar sta la suprafaţa uneia dintre planete, ar putea să admire caracteristicile geologice şi chiar norii planetelor din vecinătate, planete care ar apărea pe cer mai mari decât Luna. Aceste planete par să se afle în rotaţie sincronă cu steaua lor, la fel cum este Luna faţă de Pământ. Acest lucru înseamnă că o emisferă a fiecărei planete este mereu îndreptată spre stea, fiind mereu zi, pe când cealaltă emisferă este scufundată perpetuu în întuneric.