Vacanţă la Baia Sprie

Baia Sprie este un orăşel aflat la poalele munţilor Gutai, la doar 10 km de municipiul Baia Mare, în inima judeţului Maramureş.

În Baia Sprie sunt nenumărate posibilităţi de a vă petrece vacanţă atât vara cât şi iarna având 2 lacuri, munţi, dealuri, părţii de schi, trasee de biciclete şi drumeţii. Cu toate că este oraş, pe dealuri sunt multe case, curţi şi grădini şi aveţi ocazia să intraţi în contact cu multe tradiţii, puteţi vedea de aproape viaţa la ţara sau dacă doriţi puteţi vizita oraşul Baia Mare care are de asemenea obiective turistice apreciate. De asemenea Baia Sprie este un foarte bun puct de plecare spre celelalte atracţii din zonă, atât spre sudul judeţului, Baia Mare, Rohia, Tara Lăpuşului cât şi spre nord, Sighetu Marmaţiei, Săpânţa, Bârsana, Vişeu, Borşa etc.

Lacul Albastru

Lacul Albastru este unicat în Europa datorită felului în care s-a format şi datorită unei proprietăţi pe care acesta o are şi anume că-şi schimba culoarea în funcţie de anotimp (poziţia soarelui, temperatura apei). Primăvara lacul are culoarea albastru deschis şi albastru închis, vară are culoarea verde închis şi uneori cu reflexe de smarald , iar toamna acesta devine verde închis şi uneori maro. Încă nimeni nu a dat o explicaţie ştiinţifică exactă pentru aceste schimbări de aceea cei care sunteţi pasionaţi de aşa ceva sunteţi bineveniţi să studiaţi acest caz.

Lacul Bodi Mogosa

Lacul Bodi Mogosa se afla la poalele masivului Mogosa, vârful acestuia fiind de 1246m, vârf la care se ajunge cu telescaunul. Vârful Mogosa oferă o privelişte deosebită atât asupta oraşelor Baia Sprie şi Baia Mare cât şi asupra Maramureşului Istoric şi Tara Lăpuşului.

Rezervaţia "Creasta Cocoşului"

Rezervaţia"Creasta Cocoşului", este amplasată în Munţii Gutai, în judeţul Maramureş, la o distanţă de aproximativ 18 km de oraşul Baia Sprie. În cadrul rezervaţiei se evidenţiază "Creasta Cocoşului", care dă numele rezervaţiei, reprezentând o colină ascuţită, crenelata, de circa 200 m lungime, aflată la o altitudine medie de 1200 m, cu o orientare spaţială aproape verticală, după direcţia NV - SE. La sud de creastă principală se află centrele miniere Baia Mare, Baia Sprie şi Cavnic, centrul turistic Mogosa şi Complexul Suior, iar la nord, peisajul idilic cuprinde tăurile de munte Chendroaisei şi Morarenilor.

Biserica Romano Catolică

Biserica Romano Catolică, una din cele mai frumoase biserici construite în stil neoclasic între anii 1847-185. Biserica Romano-catolică din piaţa Libertăţii este o construcţie monumentală cu două turnuri înalte purtătoare a două cruci aurite.

Biserica de lemn din Surdeşti

Biserica de lemn din Surdeşti (4 km din centrul oraşului Baia Sprie) Înscrisă în Patrimoniul UNESCO, biserica greco-catolica din Surdeşti a fost până de curând cea mai înaltă biserica de lemn din lume: turla are 54 m, înălţimea totală fiind de 72 m. Doar o biserică ridicată recent în Săpânţa, care are 78 m, o întrece acum în înălţime. Vechea biserica greco-catolica din Surdeşti este o realizare de excepţie de început de secol XVIII (1721-1724), din bârne de stejar pe fundaţie piatră, a meşterului Ion Macarie. Pictură murală şi a altarului a fost finalizata în 1783 de zugravul Ştefan din Siseşti, zugravul Stan şi un ucenic al acestuia. Biserica are hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, prăznuit în 8 noiembrie. Biserica de lemn din Surdeşti a fost inclusă încă din anul 1999 în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO şi este cea mai înaltă biserica din lemn din Europa.

Alte obiective turistice care merită vizitate odată ajunşi la Bia Sprie sunt: Staţiunea Izvoarele, Staţiunea Suior, Staţiunea Cavnic, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, Bastionul Măcelarilor din Baia Mare, Turnul lui Ştefan, Muzeul Satului şi Muzeul De Etnografie şi Arta Populară, Casa Pictorilor, Mănăstirea Rohia, Mănăstirea Bârsană, Muzeul Memorialul Durerii din Sighetu Marmaţiei, Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Manstirea Peri Săpânţa, Mocăniţa de pe Valea Vaserului şi multe altele.