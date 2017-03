Viaţa sexuală a actorilor: ce înseamnă să filmezi o scenă sexy

« Alte stiri din categoria Magazin

Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood e mereu subiect de tabloid. Cine cu cine se mai iubeşte? Cine s-a despărţit de cine? Cine a fost filmat făcând dragoste cu iubita pe terasa hotelului? Cine a făcut sex pe plajă?

Dar nu despre asta este vorba, ci despre experienţe traumatizante de-a dreptul pentru unii. Nu vorbim despre viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood în viaţa reală. Ci despre ce înseamnă să filmezi o scenă sexy într-un film. Câţiva actori de la Hollywood au declarat pentru revista „People “ câteva secrete de pe platourile de filmare.

Jamie Dornan, „Fifty shades darker “: o provocare

Filmând scenele fierbinţi din „Fifty shades darker “, actorul Jamie Dornan recunoştea că viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood nu e deloc piperată şi condimentată cu jocuri erotice. Cel puţin în filme. Spunea că a fost dificil şi că s-au făcut multe încercări pentru a crea scenele hot din peliculă.

Jennifer Lawrence, „Passengers “: un atac de panică

Vedeta spunea despre scena de sex alături de Chris Pratt din „Passengers“ că a găsit ajutor în alcool. Viaţa sexuală „pe film “ a actorilor de la Hollywood e presărată cu anxietăţi şi momente de disconfort total, aşa cum ambii protagonişti au căzut de acord. „Face parte din jobul nostru, nu e nimic sexy acolo. Ai grijă să nu fie ciudat nici pentru partenerul de set şi e atât de ciudat încât aştepţi să treacă“.

Viola Davis, „Get Awat with Murder “: m-a făcut să mă simt puternică

Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood e mereu subiect de bârfă. Dar când stai de vorbă cu actriţe precum Viola Davis, care nu are nicio remuşcare în a filma astfel de scene, parcă înţelegi că de fapt actoria e o meserie ca oricare alta. Doar că ei uneori, la „birou“ se prefac că fac dragoste unii cu alţii! Actriţă spunea despre momentul de sex din “Get Awat with Murder“ că s-a simţit puternică. Şi că „dacă trebuie să filmez o scenă de sex, vreau să filmez o scenă de sex“. Tot ea afirma că este o oprtunitate că o femeie de culoare de peste 50 de ani să aibă un rol atât de sexual.

Margot Robbie, „Wolf of Wallstreet “: m-am simţit foarte ciudat

Sigur îţi aminteşti momentul în care Di Caprio face sex cu Margot Robbie în „Wolf of Wallstreet“. Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood nu e atât de sălbatică şi sexy, ba uneori e ciudată şi „abia aştepţi să se termine, dacă tot eşti acolo “. Te-ai fi gândit că spune cineva asta despre o scenă hot cu Leo?

Kristen Stewart, „Twilight“: oribil de inconfortabil

Actriţă, spunea despre faimoasa scena de sex din „Twilight“, alături de fostul ei iubit Robert Pattinson, că a fost dureros de inconfortabil. Mai ales că era cel mai aşteptat moment în seria filmelor. „Trebuia să fie din altă lume. Inumană. Cea mai tare partidă de sex pe care ai văzut-o! Cum să facem asta?“.

Allison Janney, „Masters of sex“: foarte, foarte dificil

„Eu fac parte din categoria actorilor ce nu vor să se vadă în filme“, spunea Allison Janney despre cum a filmat prima ei scena de sex la 50 de ani în „Masters of sex “. „Nu mă voi uita la mine pe film niciodată pentru că eu sunt cel mai mare critic al meu. Să mimez orgasmul în faţa camerelor a fost cel mai greu lucru din lume“. Sunt ei plini de strălucire pe Covorul Roşu, dar viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood în filme nu e deloc glitz&glam!

Jon Hamm, „Bridesmaids“: mie mi-a plăcut

Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood este şi plăcută! Deşi Jon Hamm admite că a fost bizară scena dintre el şi Kristen Wiig din „Bridesmaids “ (mai ales că purta chiloţi tanga de culoarea pielii), dar că i-a plăcut în acelaşi timp. „E că alergatul prin ploaie. E momentul acela când îţi spui: la naiba! Oricum sunt ud. Mai am de mers aşa că măcar să mă bucur de moment!“

Reese Witherspoon, „Wild“: fără machiaje

Vedete povesteşte pentru People că soţul ei Jom Toth a susţinut-o pentru scena sexuală din „Wild “. Aflăm că viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood se întâlneşte şi cu cea reală. Şi mai aflăm că cel mai greu nu i-a fost soţului să o vadă jucând acea scenă, ci tocmai actriţei, pentru că nu avea make-up deloc.

Ryan Guzman, „The Boy Next Door“: peste măsură de zelos

„Personajul meu o ridică pe Jennifer Lopez, dar eu am exagerat puţin cu sex-appeal-ul“, spune Ryan Guzman despre scena din „The Boy Next Door “. Tot el povesteşte despre cum tatăl său a strigat în cinema, când a văzut scenă: „Bravo, tata!“. Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood îi împlineşte, iată, şi pe părinţii lor…

Ryan Reynolds, „The Change-Up“: tulburător

În 2011, Ryan Reynolds spunea la The Tonight Show with Jay Leno că experienţa în care face sex cu Olivia Wilde din „The Change-Up“ a fost ceva tublurator. Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood în faţa reflectoarelor e uneori şi confuză, dar şi amuzantă. „Eu trebuia să-i scot bluză, iar ea avea aplicaţi un fel de plasturi pe zona areolară. Şi desenase pe ei nişte fete zâmbăreţe. Am uitat în secunda aceea şi replicile din filmul acela, dar şi toate replicile învăţate pentru filmele de până atunci “.

Miles Teller, „The Spectacular Now“: plin de compasiune

„Acest film este dulce şi sensibil, plin de vulnerabilitate, iar scena în care facem sex a fost momentul perfect pentru că noi doi să ne pierdem virginitatea pe peliculă, pentru că era un mediu ca acasă. Am fost pe mâini bune “. Shailene Woodley povesteşte despre scena cu Miles Teller din „The Spectacular Now “. Deci viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood nu este mereu cu transpiraţii reci şi anxietate.

Michael Douglas, „Behind the Candelabra“: foarte enervant

Viaţa sexuală a actorilor de la Hollywood poate fi, iată, enervantă în filme cu scene sexuale. „Cel mai greu lucru la scenele cu sex este faptul că toată lumea judeca“, spune Michael Douglas despre scena turnată într-o singură dublă, din „Behind the Candelabra“. Tot el continuă amuzant: „Nu cred că ai zburat creierii cuiva, dar sex sigur ai făcut. Poate chiar azi dimineaţă. Deci toată lumea are o părere despre cum se face sex”.