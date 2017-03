« Alte stiri din categoria Magazin

Smüle, un bătrân evreu maghiar iese la pensie. După o lună e rechemat.

- Ar trebui să vindem niște frigidere în Groenlanda. Ne ajutați? 10% veți primi din afacere.

Evreul dispare și se-ntoarce peste o săptămână. Pune banii jos.

- S-a făcut. Mi-am oprit 10%.

După altă lună e rechemat din nou.

- Avem niște pantofi uzați. I-am vinde în Italia. Comisionul tot 10%.

Se duce bătrânul Smüle. Se -întoarce după o săptămână, pune banii jos.

- Am oprit comisionul...

Peste puțin timp e chemat din nou.

- Avem niște orez stricat și ar trebui să-l vindem în China. Vă încumetați? 15%!

- Nici o problemă.

Pleacă. Trece o săptămână, două, o lună... nimic. Peste două luni se întoarce, pune banii jos și-și oprește comisionul.

- De ce a durat atât? Înainte rezolvați într-o săptămână.

- Știi fiule cât de greu găsești un chinez evreu vorbitor de limbă maghiară?

Între ardeleni

Doi ardeleni la plimbare....unul calcă şi striveşte un melc.

- De ce l-ai strivit?

- Păi...n-ai văzut că ne urmărea de trei ore?

Logică

Un ţăran francez este judecat pentru că şi-a ucis soţia atunci când a prins-o cu amantul. Întrebat fiind de ce a ucis-o pe ea şi nu pe bărbatul cu care-l înşela, acesta răspunse:

- Nu-i mai bine să ucizi femeia o dată decât câte un bărbat diferit în fiecare săptămână?



Cifra 2

Bulă vede pe eticheta sticlei cu ţuică două prune.

- Cum vine treaba asta să facă din 2 prune 1 litru de ţuică?

- Ce te miri?! Taică-tu n-a făcut 7 copii din 2 ouă?

Doamna Meirovici tremură sub plapumă:

- Iubitule, murmură ea, când eram mică şi tremuram, mama mă lua în braţe şi mă încălzea.

- Ei şi? Doar nu vrei să mă duc la miez de noapte s-o aduc pe mama ta!

Tatăl vine la oraş în vizită la fiul student. A sosit seara târziu, e întuneric afară şi nu se vede nici o mişcare, nimeni pe care să întrebe, aşa că se apropie de cămin şi strigă:

- Stelian Popescu unde stă?

Se aude o voce plictisită :

- Sprijină-l de uşă că venim noi să-l luăm!

Într-un avion cu puşcaşi marini, se apropie ofiţerul şi le zice:

- Soldaţi, am primit ordin să plecăm în Afganistan la luptă.

Toţi s-au întristat, au început a mormăi, dar ofiţerul continuă:

- Dar, pentru capul fiecărui duşman ucis, se oferă o recompensă de 1000 $.

Aterizează avionul, ofiţerul nici n-apucă să deschidă gura că deja toţi soldaţii erau plecaţi. După 30 de minute se întorc soldaţii cântând şi târâind după ei o legătură imensă de capete. Ofiţerul, galben la faţă:

- Băieţi, noi am aterizat în Bucureşti să alimentăm avionul!

Vasile, angajatul unei societăţi de cărat şi mutat mobilier, apreciat de toţi şefii şi colegii lui, este trimis la o doamnă pentru a-i muta pianul. I se atrage atenţia asupra comportamentului său, deoarece doamna este soţia unui individ sus-pus. Vasile se întoarce supărat şi, în plus, cu o vânătaie la ochi.

- Ce-ai făcut, nenorocitule?

- Şefu’, nimic rău. Am sunat la uşă, am zis săru’ mana şi pentru ce am venit. Ea m-a măsurat din cap pană în picioare şi neîncrezătoare, mi-a zis să-mi arăt bicepsu’. Şi-aici, cred că am greşit eu…

În gară la Vaslui mă abordează o reprezentantă de la Colgate: " Doamna, știați că o persoană obișnuită își spală doar 30% din dantură?"

"Domnișoară, suntem în Vaslui. Aici o persoană obișnuită doar 30% din dantura are."

O femeie are o ceartă cu prietenul ei, iar la final aceasta îi strigă:

- Pleacă! Dispari din casa asta!

Resemnat, tânărul se îndreaptă spre uşă, dar femeia continuă:

- Sper să mori! Să mori încet şi în chinuri!

Tânărul se întoarce spre ea şi întreabă... nedumerit:

- Deci, acum vrei să rămân?

- Cum a fost în weekend?

- Eu am vrut să merg la muzeu, iar soţia la film…

- Şi ţi-a plăcut filmul?

După un chef teribil cu bere rece, Costică a răguşit şi merge la prietenul lui de pahar, Vasile.

Sună, şi în uşa apare soţia acestuia.

- Vasile e acasă? abia putu şopti Costică.

La fel de mistrerios, doamna şopteşte:

- Nu, intră repede să nu ne vadă careva...