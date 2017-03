« Alte stiri din categoria Magazin

Unul dintre cei mai influenţi oameni de ştiinţă ai secolului XX a acceptat oferta lui Richard Branson de a călători la bordul Virgin Galactic.

Cosmologul şi fizicianul Stephen Hawking va călători în spaţiu la bordul aeronavei spaţiale a miliardarului britanic Richard Branson, informează „The Independent”.

Într-un interviu acordat emisiunii „Good Morning Britain”, faimosul om de ştiinţă a declarat că nu şi-a imaginat vreodată că va putea ajunge în spaţiu. „Însă Richard Branson mi-a oferit un loc pe Virgin Galactic şi am spus «da» imediat”, a precizat el.

Compania lui Richard Branson, Virgin Galactic, speră ca în curând să poată transporta oameni în spaţiu în misiuni comerciale. Branson a sugerat că un prim astfel de zbor ar fi putut avea loc în 2009, însă planul a fost abandonat din cauza unei serii de probleme.

„Mereu am visat să zbor în spaţiu. Dar foarte mulţi ani am crezut că va rămâne doar un vis. Prizonier într-un scaun cu rotile, pe Pământ, cum aş putea eu să intru în contact cu măreţia spaţiului dacă nu prin imaginaţie şi prin munca mea în calitate de fizician. Nu m-am gândit niciodată că mi se va oferi oportunitatea de a vedea frumoasa noastră planetă de pe orbită sau de a privi dincolo de ea, spre spaţiul necuprins. Aceasta era şansa prin excelenţă a astronauţilor, acei câţiva norocoşi care au oportunitatea de a trăi minunea şi emoţia unui zbor spaţial. Însă acum am şansa de a ajunge în spaţiu prin Virgin Galactic (companie care pregăteşte un program de zboruri spaţiale comerciale)”, declara, în urmă cu un an, Stephen Hawking, într-un interviu oferit Agenţiei TASS.

„Profesorul Stephen Hawking este unul dintre oamenii pe care îi admir cel mai mult în lume, un geniu nedisputat care ne-a deschis ochii în faţa minunilor Universului, reuşind în acelaşi timp să fie un om bun şi încântător. El este singura persoana căreia i-am oferit un bilet gratuit cu Virgin Galactic şi este înregistrat să zboare ca Viitor Astronaut cu noi, dacă îi permite sănătatea”, declara Richard Branson.

În prezent, Stephen Hawking are 75 de ani, dar şi dacă va zbura mâine, nu va fi cel mai bătrân astronaut. Respectiva distincţie îi este asociată lui John Glenn care a decolat la 77 de ani. În mod evident, din cauza faptului că suferă de scleroză laterală amiotrofică, va fi cel mai bolnav individ care încearcă această performanţă.

Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică încă din 1963, pe când avea 21 de ani, Hawking a ales să ignore pronosticul medicilor care i-au dat cel mult doi ani de trăit şi, totodată, s-a impus treptat drept unui dintre cei mai influenţi oameni de ştiinţă ai secolului XX, autor al unor teorii importante despre originea şi evoluţia Universului şi despre relaţia dintre găurile negre şi termodinamică.

Momentan, nu avem o dată exactă pentru viitorul zbor. Ştim doar că va fi realizat cu naveta SpacheShipTwo a celor de Virgin Galactic, una dintre puţinele reutilizabile din această gamă. În navetă se vor afla doi piloţi, cinci pasageri comerciali şi Stephen Hawking.