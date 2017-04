« Alte stiri din categoria Magazin

J

Maria către Ion:

- Am fost o proastă şi-o oarbă când te-am luat!

- No, vezi tu, Mărie, de câte boli te-am vindecat?

J

Un tip emo la bibliotecă:

- Da-ţi-mi o carte despre sinucideri!

- Fugi de-aici, că după cum te văd, tu n-o mai aduci înapoi!

J

Două tipe discută între ele:

- Ştii ce înseamnă dacă băiatul cu care ieşi la prima întâlnire reţine culoarea ochilor tăi?

- Nu, ce?

- Că ai sânii prea mici!

J

- Ce ţi-a zis nevasta că ai lipsit toată noaptea de acasă?

- Eee, nimic, oricum trebuia să-mi scot dinţii din faţă!

J

- Bă, ştii cum trebuie să fie acum cele mai tari smartfoane?

- Cum?

- Să se închidă singur ecranul când te uiţi la un clip şi îţi muţi privirea în altă parte!

- Da tu ştii cum o să fie în curând cele mai tari smartfoane?

- Cum?

- Păi o să iasă o mână din ecran şi o să-ţi tragă una dacă te uiţi în altă parte!

J

- Se duce Bulă la o prostituată şi întreabă:

- Cât face o masturbare?

- 50 de lei! Hai treci în cameră!

- Aaa…, nu, eu doar voiam să ştiu cât economisesc în fiecare zi!

J

Maria către Ion:

- Ioane, ştii ce se întâmplă dacă îţi bag un piranha în chiloţi?

- Nu, fă, ce se întâmplă?

- Rămâne flămând, prostule!

J

- Tati, ce este o ciocănitoare?

- O privighetoare după ce se căsătoreşte!

J

Rashela se duce la Rabbi:

- Rabbi, învaţă-mă ce să fac, Iţic şi Ştrul sunt îndrăgostiţi de mine, iar eu nu ştiu pe care să-l aleg. Care să fie cel ales?

- Cred că te vei căsători cu Iţic, răspunse bătrânul Rabbi… Ştrul ăsta… a fost întotdeauna aşa un norocos…

J

Sar doi paraşutişti. La un moment dat spune unul:

- Doreşti un măr?

- Desigur!

Peste puţin timp:

- Mai vrei un măr?

- Da. Dă-l încoace!

- Peste încă ceva timp:

- Mai vrei un măr?

- Da, da de unde iei atâtea mere?

- Păi ai un sac întreg în spate!

J

- Tată, tată, e un copil la şcoală care zice că sunt poponar!

- Dă-i un pumn fix în faţă!

- Dar nu pot! E aşa drăguuţ...!

J

Un bărbat este prins de nevastă că merge la prostituate şi are parte de un scandal monstru:

- Nenorocitule, m-ai distrus, cum ai putut să faci aşa ceva!

Bărbatul, neştiind pe unde să scoată cămaşa, răspunde:

- Draga mea, ştii tu, cu paraşutele alea fac numai chestii urâte, îmi satisfac cele mai oribile fantezii!

- Şi de ce n-ai spus, prostovane, că eşti dispus să dai bani pentru asta?

J

Se întâlnesc doi vechi amici:

- Ce mai faci, cum mai trăieşti?

- Ca-n poveşti!

- Cum aşa?

- Păi nevast-mea e acuma vrăjitoarea cea rea, soacra - Muma Pădurii, socrul – căpcăun, vecina- Ileana Cosânzeana şi bărbată-su Dănilă Prepeleac!

J

Bulă stă pe peron să plece în armată. Cu el, mamă-sa şi gagică-sa. Ambele spun că vor o poză cu el, dar Bulă are o singură poză, care o făcuse în vară la nudişti. O rupe în două, partea de sus o dă la gagică, iar cea de jos lu maică-sa, gândindu-se că şi aşa e mioapă şi nu o să-şi dea seama ce e în poză. Se uită maică-sa lung la poză, şi deodată zice:

- Of, of, exact ca taică-tu! Nebărbierit, cravata tot timpu bleagă pe-o parte...

J

- Ce se face când Paştele pică de 1 mai?

- Se vopsesc şi micii!

J

Un măcelar vede intrând în magazinul său un câine cu o bancnotă de 10$ şi un bilet pe care scria: “10 antricoate de miel, vă rog.” Amuzat, ia banii, pune antricoatele într-o pungă în gura câinelui, şi închide repede magazinul. Îl urmăreşte pe câine şi vede cum opreşte la culoarea verde a semaforului, se asigură în ambele sensuri şi traversează în staţia de autobuz. Câinele verifică lista cu orarul şi se aşează pe bancă. Când autobuzul apare, se uită să verifice numărul autobuzului, apoi se urcă. Măcelarul îl urmează perplex. După un timp, câinele se aşează în faţă, se pune pe labele din spate şi apasă butonul “stop”, iar măcelarul îl urmează afară. Câinele aleargă până în faţa unei case şi lasă punga la intrare.

Se întoarce pe alee, mai face o cursă, şi latră către uşă. Şi latră, şi latră. Nici un răspuns. Atunci sare pe perete, aleargă în jurul grădinii, se bate cu capul de geam, sare, şi aşteaptă din nou la uşă . Un tip masiv iese înjurând şi bombănind câinele. Măcelarul începe să strige la tip:

- Ce dracului faci? Câinele ăsta e un geniu!

Stăpânul îi răspunde,

- Geniu, pe dracu’! Este a doua oară săptămâna asta când îşi uită cheia!