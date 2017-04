Janet Jackson divorţează a treia oară

« Alte stiri din categoria Magazin

Janet Jackson s-a despărţit de cel de-al treilea soţ, la doar câteva luni după ce a dat naţtere primului ei copil, relatează The Telegraph.

Jackson, 50 de ani, s-a căsătorit cu miliardarul qatarez Wissam al-Mana în 2012 ţi ţi-au anunţat nunta la un an după eveniment. După o îndelungă deliberare cu privire la cât de fastuoasă să fie ceremonia, Jackson a acceptat sugestia lui Al-Mana pentru o ceremonie simplă, desfăţurată într-un cadru privat, au declarat surse pentru site-ul dedicat celebrităţilor, TMZ. Cuplul s-a mutat la Londra, unde a dus o viaţă discretă ţi liniţtită.

Janet, una dintre cele mai de succes artiste din lume, ţi-a redus dramatic activitatea muzicală, existând zvonuri că s-a convertit la Islam.

Potrivit TMZ, la dorinţa lui Al-Mana, Janet a adoptat un stil vestimentar mult mai cuminte în timpul turneului din 2014 — purtând ţinute care îi acopereau tot corpul, în loc de vestimentaţia îndrăzneaţă pentru care era cunoscută — schimbare care s-a resimţit şi în videoclipurile artistei.

"A înnebunit-o şi a simţit că îţi pierde baza de fani", a povestit o sursă citată de ziarul britanic.

Janet a crezut că sarcina îi va ajuta să îţi repare relaţia, însă situaţia a continuat să se deterioreze, a informat TMZ.

Nici Jackson, nici Al-Mana nu au comentat dezvăluirile din presă, însă revista People a confirmat despărţirea celor doi.

Jackson era la al treilea mariaj, după căsătoria cu interpretul James DeBarge, timp de un an, în anii ’80, şi cea cu René Elizondo Jr. între 1991 şi 2000.