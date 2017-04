« Alte stiri din categoria Magazin

Un tip elegant iese dintr-un magazin select împingând un coş plin cu şampanie, caviar, mezeluri fine etc.

Când să le pună în portbagaj, observă un individ slab, prăpădit, care umbla de colo-colo rupând ierburi de pe marginea drumului.

- Dar ce faci, domnule, acolo?

- Adun iarbă ca să mănânc. Trebuie să duc şi la copii, că nu mai avem nimic.

- Cum aşa?! Păi atunci, uite cartea mea de vizită şi vino să mâncaţi la mine acasă!

- E frumos din partea dumneavoastră, domnule, dar am opt copii, plus nevasta...

- Şi mai bine! Veniţi cu toată familia!

- Sunteţi foarte generos! Numai că, din copii, unii sunt deja căsătoriţi, au şi ei copii...

- N-are a face, să vină toţi! La mine acasă iarba e uite-aşa de înaltă, iar, dacă sunteţi aşa de mulţi, în trei ore terminaţi!...

Un preot şi un poliţist erau împreună pe stradă, atunci când au văzut doi indivizi care se băteau cu cuţitele. Poliţistul dă să meargă să-i despartă, dar preotul îl opreşte zicând:

- Stai, măi! Lasă-i să termine şi apoi unul este al tău şi unul al meu.

Soţia se ceartă cu soţul. La un moment dat femeia spune cu năduf:

- În viaţa mea au existat numai doi bărbaţi adevăraţi!

Soţul, curios, întreabă:

- Şi cine-i cel de-al doilea?

- Tu nici pe primul nu-l cunoşti, a răspuns femeia.

- Ce are motanul tău, dragă?, o întreabă o vecină pe o alta. Toată după-masa a alergat de pe un acoperiş pe altul. Doar n-a înnebunit?!

- Nu, draga mea, cum să fi înnebunit?! Azi dimineaţă l-am castrat, iar acum umblă să-şi contramandeze întâlnirile.

Un bărbat îl întreabă pe instructor la sala de fitness:

- Vreau să impresionez o fată ... Ce aparat să folosesc?

Instructorul îi răspunde:

- Foloseşte bancomatul !

Pe o familie de bogătaşi i-a afectat criza mondială. Fac ei o şedinţă de familie şi bărbatul îşi expune primul planul pentru a scăpa de criză.

- Nevastă ce ai zice dacă ai învăţa să găteşti, ca să renunţăm la bucătăreasă!?

- Auzi, bărbate, mai bine ai învăţa tu să faci sex şi renunţăm la şofer.

O moaşă o întreabă pe o tânără, venită la spital să nască:

- Tatăl copilului va fi prezent la naştere?

- Nu cred.

- De ce?

- Păi, nu se află în cele mai bune relaţii cu soţul meu.

Un lord, trecând pe lângă un cerşetor, îi aruncă cinci lire şi îi spune:

- Ia, omule şi bea un whisky în sănătatea mea!

- Sir, dar eu nu obişnuiesc să beau! îi răspunde cerşetorul.

- În acest caz, poftim 10 lire să-ţi cumperi ţigări.

- Sir, dar eu nu sunt fumător!

- În regulă, am înţeles! Uite 50 de lire, du-te la o casă de toleranţă şi alege-ţi cea mai frumoasă femeie!

- Sir, nu vă supăraţi, dar prefer să nu am de-a face cu asemenea femei!

- Ei, omule, în cazul acesta ia 100 de lire şi du-te la soţia mea, să vadă şi ea în ce hal ajunge un bărbat care nu bea, nu fumează şi nu merge la femei!

Un tip firav stătea într-un bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi dă două palme, îi ia berea şi o dă pe gât. Ăsta firav începe să plângă, tăvălindu-se pe jos.

- Ce ai, mă? Plângi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu?

- Cum să nu plâng? De dimineaţă m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din bancă şi mi-a luat tot din casă. După-amiază îmi pierd slujba, încerc să mă arunc în faţa trenului, dar o ia pe altă linie, încerc să mă spânzur şi se rupe funia, încerc să mă împuşc şi se blochează pistolul. Cu ultimii bani, îmi cumpăr o bere, torn otravă în ea şi vii tu şi o bei…

Un oltean coboară o pantă într-un taxi, maşina având o viteză destul de mare. Şoferul exclamă:

- Suntem pierduţi!

- De ce? Întreabă olteanul.

- Nu mai funcţionează frânele şi nu pot opri.

- Măi, neică, opreşte măcar aparatul de taxat!

Trei deţinuţi urmează să fie trimişi pe o insula pustie unde sa isi ispasească pedepsele. Gardianul le spune ca au voie sa duca cu ei un singur obiect si ii intreaba ce ar dori.

Primul spune: Pai, eu o sa iau niste creioane colorate si toata ziua o sa am de desenat pe peretii puscariei.

Al doilea zice: Pai, eu o sa imi iau un pachet de carti de joc si toata ziua o sa joc carti cu ceilalti detinuti.

Iar al treilea: Pai, eu zic sa iau o cutie de tampoane, ca am citit ca cu un tampon din ala poti sa si inoti si sa te cateri in copaci si sa calaresti, asa ca toata ziua o sa am ce sa fac cu ele!