Pomelo, desertul cu proprietăţi medicinale

Pomelo, adesea confundat cu grepfrutul, de care se distinge prin mărimea impresionantă și gustul blând-dulce, este o sursă importantă de nutrienți și de vitamine, în special vitamina C, fapt care îl recomandă consumului în vederea combaterii infecțiilor.

Pomelo poate fi consumat pentru prevenirea și în tratarea răcelilor și a gripelor. De asemenea, stimulează sistemul imunitar. Ajută în diverse boli, fiind folosit în prevenirea cancerului, în boli ale aparatului circulator sau în cazul varicelor, hemoroizilor și al durerilor articulare.

Fructul este recomandat în diete

Fructul are proprietăți diuretice, ajutând la tratarea obezității, având puține calorii (un sfert dintr-un pomelo are 60 de calorii și oferă 130% din necesarul de vitamina C recomandată pentru o zi). Fructul conține luteină, betacaroten, vitaminele B1, B2, B3, B5 și B9, acid nicotinic, calciu, fosfor, potasiu, fier, magneziu, carbohidrați, etc. Pielea conține uleiuri volatile și glucozide etc. Semințele conțin ulei, cetonă, ester.

Dieta cu pomelo este considerată a fi una bogată în fibre și contribuie semnificativ la pierderea în greutate. Nu puține sunt persoanele care susțin efectele sale împotriva stresului. Ameliorează și efectele alcoolului asupra organismului.

Coaja poate fi folosită pentru tratarea rănilor

Un consum regulat al fructului ajută la prevenirea infecțiilor tractului urinar, la dezvoltarea colagenului, contribuie la ameliorarea sângerărilor gingivale, are un rol important în a proteja funcțiile inimii, contribuie la optimizarea nivelului de colesterol în organism, previne anemia, susține înlăturarea radicalilor liberi și previne apariția unor infecții bacteriene și alergii, crește rezistența osoasă, protejează celulele legate de procesele de îmbătrânire, combate ridurile și încetinește procesul de îmbătrânire, potrivit site-ului diete-sanatoase.ro.

Consumul de pomelo nu este recomandat în cazul persoanelor care suferă de boli renale, gastrite, diaree sau de alte tulburări gastrointestinale. Prea mult fruct poate provoca reacții adverse, cum ar fi amețeli, reacții dureroase, dificultăți de respirație și stomac deranjat.

Studiu:

Bolile cardiace, influenţate de grăsimile trans

În orașele în care a fost restricționată sau interzisă introducerea grăsimilor trans în alimente, numărul persoanelor spitalizate ca urmare a bolilor cardiovasculare a scăzut, potrivit unui studiu al Yale School of Medicine, citat de UPI.

Grăsimile trans, care se regăsesc în produse, precum chipsuri, biscuiți, alimente prăjite și produse de patiserie, au fost asociate cu o creștere a riscului de afecțiuni cardiace. Ca răspuns, unele dintre orașele din Statele Unite au implementat politici de reducere a acestora în meniurile restaurantelor.

Oamenii de știință au constatat un declin cu 6% al spitalizărilor din cauza infarcturilor și a accidentelor vasculare cerebrale în zonele în care existau interdicții în utilizarea grăsimilor trans într-o perioadă de trei ani de la implementarea politicilor, în comparație cu regiunile în care nu existau astfel de restricții.

Concluziile acestui studiu sugerează că inițiativa Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (U.S. Food and Drug Administration) de a interzice folosirea uleiurilor parțial hidrogenate în alimentație va conduce la efecte benefice extinse.