Kurt Russell şi Goldie Hawn, amendaţi pentru sex

« Alte stiri din categoria Magazin

Sunt împreună de 34 de ani şi încă se iubesc ca în prima zi sau la ca prima întâlnire, mai ales că a fost una cu senzaţii tari. Se spune în popor că nu uiţi niciodată prima dată, dar asta este cu atât mai valabil pentru Kurt Russell şi Goldie Hawn, căci această primă dată pentru ei a rămas consemnată chiar şi în rapoartele poliţiştilor.

A fost o întâlnire incendiară, care s-a stins repede la venirea poliţiei şi s-a mutat în camera de hotel. Kurt a dezvăluit recent că a făcut sex cu iubita sa din prezent, Goldie Hawn, chiar de la prima lor întâlnire. Actorul în vârstă de 66 de ani i-a mărturisit cântăreţului Harry Connick Jr că momentul a fost cu atât mai memorabil, pentru că poliţiştii i-au prins în fapt.

Actorii alcătuiesc unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood, având o relaţie încă din 1983, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Swing Shift”. Potrivit revistei Just Jared, Kurt a rememorat momentul când au ieşit amândoi în club, după care s-au furişat pentru puţină intimitate în casa pe care Goldie o renovase.

„În cele din urmă am urcat la etaj, cu ochii după un mobilier imaginar şi am început să facem sex, timp în care poliţia a intrat în casă. A trebuit să intrăm prin efracţie în casă, aşa că următorul lucru pe care l-am văzut a fost lumina unei lanterne, iar Goldie şi cu mine am rămas încremeniţi. A fost ciudat. Ni s-a spus să mergem să ne luăm o cameră la hotel, ceea ce am şi făcut. Aşa a fost prima noastră întâlnire. A fost foarte distractiv, nici nu-mi vine să cred că s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, a mărturist Kurt.